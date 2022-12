Obchodník so zbraňami But dorazil do Ruska

Moskva 8. decembra (TASR) - Ruský obchodník so zbraňami Viktor But, ktorého prepustili v rámci výmeny väzňov medzi Spojenými štátmi a Ruskom, dorazil vo štvrtok do vlasti. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na ruskú štátnu televíziu.



"Neboj, všetko je v poriadku, veľmi ťa ľúbim," zatelefonoval But svojej matka Raise. But sa spojil so svojimi príbuznými z ruského mesta Machačkala, kde jeho lietadlo smerujúce z Abú Zabí pristálo na dotankovanie paliva.



Jeho matka sa krátko predtým poďakovala ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi za oslobodenie syna. "Som vďačná. Malá materská poklona ministerstvu zahraničných vecí na čele so Sergejom Viktorovičom Lavrovom," uviedla Butova matka v televíznom vysielaní.



Dodala, že je vďačná aj "dobrým ľudom" v Spojených štátoch a poďakovala sa im za to, že majú vieru. "Nemôžete povedať, že všetci sú tam zlí," uviedla Raisa.



Butova manželka Alla prepustenie manžela označila za "skutočný novoročný dar".



But prezývaný "Obchodník so smrťou" bol prepustený vo štvrtok v rámci výmeny väzňov medzi Ruskom a Spojenými štátmi, ktorá zahŕňala aj americkú basketbalistku Brittney Grinerovú. Očakáva sa, že čoskoro dorazí do Moskvy. K výmene väzňov pritom prišlo v čase narastajúceho napätia medzi Moskvou a Washingtonom po vojenskej invázii Ruska na Ukrajinu.



Ruská ombudsmanka pre ľudské práva Tatiana Moskaľkovová označila vo štvrtok Buta za "úžasného muža, ktorý sa stal obeťou amerických inštitúcií". Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová zase v súvislosti s výmenou väzňov uviedla, že ruskí diplomati dostávajú od ruských občanov ďakovné správy.



But (55) bol v USA obvinený z dodávanie zbraní do najkrvavejších konfliktov sveta a bol zatknutý v roku 2008 v Thajsku v rámci operácie amerických bezpečnostných síl. Následne bol vydaný do USA, kde ho v roku 2012 odsúdili na 25 rokov väzenia.