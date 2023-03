Obchodníka na úteku obvinili v Čiernej Hore z falšovania dokladov

Podgorica 25. marca (TASR) — Prokuratúra v Čiernej Hore v piatok obvinila juhokórejského podnikateľa v oblasti kryptomien To Kwona z falšovania dokladov. Južná Kórea avizovala, že bude vyvíjať tlak na jeho vydanie, informovala agentúra AFP.



To Kwon, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Terraform Labs so sídlom v Singapure, je obvinený z podvodu v súvislosti s minuloročným dramatickým krachom svojej spoločnosti, ktorý pripravil investorov o približne 40 miliárd dolárov a otriasol globálnymi trhmi s kryptomenami.



Kwon, ktorého celé meno je podľa AFP Kwon To-hjung, bol spolu so svojím spoločníkom zatknutý vo štvrtok na letisku v čiernohorskom hlavnom meste Podgorica, keď sa zistilo, že cestuje s falošnými cestovnými dokladmi.



"Na obe osoby bolo podané trestné oznámenie pre trestný čin falšovania dokladov," uviedla v piatok čiernohorská polícia. Súd v Podgorici následne na Kwona i jeho spoločníka uvalil väzbu na 30 dní.



Kwon teraz v Čiernej Hore čelí dvom stíhaniam — prvé sa týka jeho údajného držania falošných dokumentov a druhý jeho možného vydania.



Čiernohorské ministerstvo vnútra informovalo, že Kwon bol zatknutý na základe juhokórejského zatykača. Úrady v Soule v piatok potvrdili, že budú žiadať o jeho formálne vydanie. Súčasne mu zneplatnili cestovný pas.



Južná Kórea je členom Európskeho dohovoru o vydávaní. Jeho signatárom je aj Čierna Hora.



Juhokórejská prokuratúra predtým požiadala medzinárodnú policajnú organizáciu Interpol, aby na Kwona vydala tzv. red notice — žiadosť o predbežné zatknutie podozrivej osoby —, pretože odmietol spolupracovať pri vyšetrovaní kolapsu svojho stablecoinu a kryptomeny.