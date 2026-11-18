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Obchodovanie s ľudskými orgánmi: V Rusku odsúdili občana Izraela
Štyridsaťdvaročný Boris Wolfman podľa Ruska v rokoch 2006 až 2008 lákal ľudí vrátane Rusov do Kosova, aby tam podstúpili nelegálne operácie.
Autor TASR
Moskva 18. novembra (TASR) - Súd v Moskve v stredu odsúdil na 12 rokov v trestaneckej kolónii občana Izraela v rámci rozsiahleho prípadu obchodovania s ľudskými orgánmi spred 20 rokov. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.
Štyridsaťdvaročný Boris Wolfman podľa Ruska v rokoch 2006 až 2008 lákal ľudí vrátane Rusov do Kosova, aby tam podstúpili nelegálne operácie a následne medzinárodná zločinecká skupina mohla predávať ich orgány.
Súd ho uznal vinným z obchodovania s ľuďmi v rámci organizovanej skupiny, ktorá sa zaoberala odoberaním ich orgánov.
Prokuratúra v Moskve uviedla, že súd uložil Wolfmanovi 12-ročný trest vo väzenskej kolónii s vysokým stupňom stráženia. Pôvodne pritom žiadala trest vo výške 15 rokov. Wolfman podľa ruských štátnych médií svoju vinu nepriznal.
Izraelčana zadržali v Turecku v roku 2025 a deportovali ho do Ruska, kde ho hneď zatkli. AFP informuje, že podľa niektorých médií má tiež ukrajinské občianstvo.
V roku 2018 zadržali dvoch kosovských lekárov za to, že vykonávali nelegálne operácie na súkromnej klinike v Prištine a orgány predávali bohatým pacientom za státisíce dolárov.
Prokuratúra tvrdí, že kriminálna skupina si vyhľadávala možných darcov na internete, pričom ich uisťovala, že „chirurgické zákroky sú legálne a bezpečné a nebudú mať nepriaznivé zdravotné následky“.
„Cena každej transplantácie obličky dosahovala najmenej 80.000 eur. Výnosy si rozdelili spolupáchatelia,“ uviedla prokuratúra. V dôsledku týchto činov utrpeli traja štátni príslušníci Ruskej federácie závažné poškodenie zdravia v dôsledku straty životne dôležitého orgánu.
Štyridsaťdvaročný Boris Wolfman podľa Ruska v rokoch 2006 až 2008 lákal ľudí vrátane Rusov do Kosova, aby tam podstúpili nelegálne operácie a následne medzinárodná zločinecká skupina mohla predávať ich orgány.
Súd ho uznal vinným z obchodovania s ľuďmi v rámci organizovanej skupiny, ktorá sa zaoberala odoberaním ich orgánov.
Prokuratúra v Moskve uviedla, že súd uložil Wolfmanovi 12-ročný trest vo väzenskej kolónii s vysokým stupňom stráženia. Pôvodne pritom žiadala trest vo výške 15 rokov. Wolfman podľa ruských štátnych médií svoju vinu nepriznal.
Izraelčana zadržali v Turecku v roku 2025 a deportovali ho do Ruska, kde ho hneď zatkli. AFP informuje, že podľa niektorých médií má tiež ukrajinské občianstvo.
V roku 2018 zadržali dvoch kosovských lekárov za to, že vykonávali nelegálne operácie na súkromnej klinike v Prištine a orgány predávali bohatým pacientom za státisíce dolárov.
Prokuratúra tvrdí, že kriminálna skupina si vyhľadávala možných darcov na internete, pričom ich uisťovala, že „chirurgické zákroky sú legálne a bezpečné a nebudú mať nepriaznivé zdravotné následky“.
„Cena každej transplantácie obličky dosahovala najmenej 80.000 eur. Výnosy si rozdelili spolupáchatelia,“ uviedla prokuratúra. V dôsledku týchto činov utrpeli traja štátni príslušníci Ruskej federácie závažné poškodenie zdravia v dôsledku straty životne dôležitého orgánu.