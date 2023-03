Iniciatíva Európa bez kožušín zozbierala potrebný počet podpisov

Brusel/Amsterdam 2. marca (TASR) - Občanom z členských krajín EÚ sa podarilo v niekoľkomesačnom predstihu vyzbierať potrebných milión podpisov na podporu európskej občianskej iniciatívy Európa bez kožušín (Fur Free EU), ktorú Európska komisia (EK) oficiálne zaregistrovala vlani v máji. Informuje o tom spravodajca TASR.



Viaceré belgické a holandské médiá vo štvrtok upozornili, že aj vďaka organizáciám na ochranu zvierat z oboch týchto krajín organizátori iniciatívy už zozbierali potrebný počet hlasov na to, aby sa eurokomisia ňou začala vážne zaoberať. Organizátori iniciatívy mali termín do 18. mája zozbierať najmenej milión podpisov z aspoň siedmych členských krajín Únie.



Podľa údajov organizácie Gaia, o ktorých informuje tlačová agentúra Belga, iniciatívu do konca februára 2023 podporilo 1,7 milióna Európanov z 21 krajín EÚ.



Cieľom tejto európskej občianskej iniciatívy je ukončiť chov a zabíjanie zvierat na výrobu kožušín a predaj kožušín v EÚ. Európska komisia vlani oznámila, že reviduje legislatívu EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, čo je dobrou príležitosťou aj na zavedenie zákazu výroby aj predaja kožušiny z farmových chovov. Komisia okrem toho eviduje aj výzvu 12 krajín EÚ, ktoré ju už dávnejšie vyzvali, aby preskúmala a navrhla zákon na trvalý zákaz chovu kožušinových zvierat v EÚ.



Holandský internetový denník NL Times v tejto súvislosti upozornil, že 32 miliónov zvierat sa každý rok stane obeťou európskeho kožušinového priemyslu. A aj keď napríklad v Holandsku je chov zvierat na kožušinu už dva roky zakázaný, zvieracie kožušiny možno stále dovážať a predávať z cudziny. V niektorých európskych krajinách je chov mývalov, líšok, noriek alebo činčíl pre ich kožušinu stále legálny. Napríklad v Poľsku a vo Fínsku funguje veľký a prosperujúci kožušinový priemysel s miliónmi zvierat žijúcimi v malých klietkach určených na zabitie kvôli ich kožušine.



Iniciátori zákazu zvieracích kožušín v Európe upozorňujú, že kožušina sa veľmi lacno vyrába v Číne, často s krutými podmienkami pre zvieratá, a preto by sa EÚ mala zamerať nielen na zákaz chovu zvierat na kožušinu, ale aj na celoeurópsky zákazu dovozu kožušiny.



Komisia sa musí uvedenou iniciatívou občanov zaoberať a v priebehu niekoľkých mesiacov vysvetliť, do akej miery ju pretaví do legislatívnej podoby.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)