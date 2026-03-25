Streda 25. marec 2026
Občianska koalícia by vyhrala poľské voľby

Na snímke poľský premiér Donald Tusk. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Prieskum sa uskutočnil v dňoch 20. až 23. marca na reprezentatívnej vzorke 1080 respondentov.

Autor TASR
Varšava 25. marca (TASR) - Keby sa voľby do poľského Sejmu konali v marci, zvíťazila by Občianska koalícia (KO) premiéra Donalda Tuska so ziskom 30,6 percenta hlasov, zatiaľ čo druhé Právo a spravodlivosť (PiS) by získalo 26,4 percenta. Keďže viacerí koaliční partneri by sa do parlamentu nedostali, súčasná vládna koalícia by už v ňom nemala väčšinu. Vyplýva to z prieskumu agentúry Research Partner. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Na treťom mieste v prieskume skončila Konfederácia s podporou 10,5 percenta respondentov. Do zákonodarného zboru by sa dostala aj krajne pravicová Konfederácia koruny poľskej trestne stíhaného europoslanca Grzegorza Brauna so ziskom 7,7 percenta a koaličná Ľavica, ktorú si vybralo 6,7 percenta opýtaných.

Pod hranicou zvoliteľnosti v prieskume zostala strana Razem s necelými tromi percentami. Ešte menšiu podporu majú koaličné strany Poľsko 2050 a Poľská ľudová strana (PSL), každá s necelými dvomi percentami.

KO si v porovnaní s predchádzajúcim meraním pohoršila o jeden percentuálny bod, zatiaľ čo Právo a spravodlivosť si o rovnakú hodnotu polepšilo.

Prieskum sa uskutočnil v dňoch 20. až 23. marca na reprezentatívnej vzorke 1080 respondentov.
