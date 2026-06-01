Občianska koalícia by vyhrala voľby v Poľsku
Autor TASR
Varšava 1. júna (TASR) - Občianska koalícia (KO) premiéra Donalda Tuska by vo voľbách do poľského Sejmu získala takmer 33 percent hlasov pred stranou Právo a spravodlivosť (PiS) s necelými 27 percentami. Vyplýva to z prieskumu Inštitútu výskumu Pollster pre denník Super Express. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Podpora KO oproti začiatku mája klesla o takmer tri percentuálne body, zatiaľ čo strana PiS si udržala takmer rovnakú podporu.
Na treťom mieste sa umiestnila Konfederácia s podporou vyše 13 percent opýtaných. Nasledujú Ľavica so ziskom takmer osem percent a krajne pravicová Konfederácia Poľskej koruny (KKP), ktorú by volilo sedem percent respondentov.
Pod päťpercentnou hranicou potrebnou na vstup do Sejmu by zostali strana Razem so ziskom necelých 5 percent, Poľská ľudová strana (PSL) so štyrmi percentami a hnutie Poľsko 2050 s podporou necelých troch percent.
Strany súčasnej vládnej koalície, ktoré by sa dostali do Sejmu, by podľa prieskumu spolu získali menej percent, ako strany súčasnej opozície. Predseda strany PiS Jaroslaw Kaczyňski však povolebnú spoluprácu s krajnou pravicou z KKP odmieta.
Prieskum sa uskutočnil 28. a 29. mája na reprezentatívnej vzorke 1057 respondentov.
