Občianska organizácia žiada zrušenie dohody o deportáciách
Očakáva sa, že súd sa bude žalobou zaoberať 22. októbra.
Autor TASR
Akkra 14. októbra (TASR) — Ghanská občianska organizácia Democracy Hub tvrdí, že od začiatku septembra bolo do Ghany deportovaných z USA najmenej 42 ľudí. Na najvyššom súde preto v pondelok podala žalobu na ghanskú vládu, v ktorej požaduje, aby bola dohoda o deportáciách a spôsob, akým sa zaobchádza s deportovanými osobami zo západnej Afriky, vyhlásené za nezákonné. TASR o tom informuje s odvolaním sa na utorňajšiu správu agentúry AFP.
Ghanský prezident John Mahama v septembri oznámil, že jeho krajina uzavrela dohodu so Spojenými štátmi o prijatí deportovaných osôb zo západnej Afriky. Zatiaľ posledný deportačný let sa uskutočnil v pondelok. Predstavitelia Ghany ani USA nekonkretizovali, koľko osôb bolo doteraz deportovaných.
Ghanský minister zahraničných vecí Samuel Okudzeto Ablakwa minulý týždeň v televízii TV3 pripustil, že jeho krajina prijíma vyhostené osoby výmenou za zrušenie vízových obmedzení zo strany USA.
Deportovaní, ktorí hovorili s agentúrou AFP – vrátane osôb s trvalým pobytom v USA, ktoré predtým získali ochranu pred deportáciou – uviedli, že boli zadržiavaní vo vojenskom tábore Ghane v drsných podmienkach, kým ich bez dokladov nevyhostili do susedného Toga.
Do svojej domovskej krajiny bol podľa amerických súdnych dokumentov poslaný z Ghany aj bisexuálny Gambijčan, hoci vzťahy osôb rovnakého pohlavia sú tam trestné.
Democracy Hub v žalobe píše, že prezident Mahama konal protiústavne tým, že implementoval dohodu s vládou USA týkajúcu sa prijímania, zadržiavania a ďalšieho presunu nedobrovoľne repatriovaných občanov krajín západnej Afriky do Ghany bez uznesenia parlamentu alebo ratifikácie dohody.
Organizácia tiež tvrdí, že Ghana uľahčovaním ďalšej deportácie osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, a ich držaním v „odsúdeniahodných, neľudských a ponižujúcich podmienkach“ porušuje globálny dohovor proti mučeniu.
Očakáva sa, že súd sa bude žalobou zaoberať 22. októbra.
