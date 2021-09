Na Konferencii o budúcnosti Európy prehovorili odborníci

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Štrasburg 18. septembra (TASR) - V rámci druhého dňa zasadnutia občianskeho panelu Konferencie o budúcnosti Európy vystúpili na pôde Európskeho parlamentu odborníci z oblastí hospodárstva, sociálnej spravodlivosti, práce, vzdelávania, kultúry, mládeže, športu a digitálnej transformácie.Odborníci sa prihovorili plenárnemu zasadnutiu približne 200 náhodne vybratých občanov krajín EÚ po tom, čo mali občania čas diskutovať o vyššie spomenutých témach v skupinách po 12 až 15 ľudí.Prejavy expertov boli rôznorodé, ich spoločnou témou však bola budúcnosť EÚ a zníženie nerovností, ktoré momentálne existujú v ich príslušných oblastiach medzi 27 členskými štátmi Únie.Koronavírusová pandémia prehĺbila predovšetkým sociálne nerovnosti, nielen medzi štátmi, avšak aj v rámci nich, uviedla počas zasadnutia docentka sociálnej spravodlivosti na dublinskej univerzite University College Dublin v Írsku Dorota Szelewaová. Pre zotavenie sa z covidovej krízy sú preto potrebné investície najmä do sociálnych programov na úrovni EÚ, priblížila Szelewaová.Svojimi nápadmi a riešeniami mohli počas prejavov prispieť prostredníctvom digitálnej platformy Konferencie aj samotní občania. Jedným z ich návrhov na vyriešenie sociálnych nerovností bol aj základný nepodmienený príjem. Občania tiež navrhli zavedenie celoeurópskych pravidiel pre systémy sociálneho zabezpečenia v členských krajinách.Lucas Guttenberg z berlínskeho Inštitútu Jacqua Delorsa zdôraznil, že diskusia o budúcnosti EÚ sa nezaobíde bez debaty o rozsahu kompetencií EÚ a jednotlivých členských štátov. Pripomenul, že veľa aspektov pracovného trhu vrátane minimálnej mzdy, dôchodkov, dávok v nezamestnanosti a daní si nastavujú národné vlády, zatiaľ čo obchod medzi euroblokom a zvyškom sveta a pravidlá okolo ciel a dovozu ovláda Európska centrálna banka (ECB).Taliansky archeológ a filológ Louis Godart poukázal na skutočnosť, že pravidlá EÚ často vyžadujú, aby všetkých 27 členských krajín našlo spoločný konsenzus. Pripomenul, že Únia sa pôvodne skladala z len šiestich krajín a poznamenal, že princíp jednomyseľnosti je pri 27 členoch často nedemokratický, pretože umožňuje menšine zablokovať rozhodnutie väčšiny.Godart sa tiež vyslovil za posilnenie jednotnej európskej identity ako hrádze proti pravicovému nacionalizmu. Občania v tejto súvislosti navrhli napríklad vytvorenie postu európskeho komisára pre kultúru, zaradenie dejín európskych inštitúcií do školských osnov či vytvorenie ďalších európskych mediálnych portálov.Prezidentka talianskeho národného fondu pre inovácie Francesca Briaová a ekonóm Pierre-Alexandre Balland z Utrechtskej univerzity (UU) v Holandsku sa zhodli, že cieľom EÚ by malo byť stať sa lídrom v oblasti nových digitálnych technológií, aby Únia v tejto oblasti nezaostala za Spojenými štátmi a Čínou.Občania v tejto súvislosti navrhli napríklad investovať do inovácií, vývoja a výroby hardvéru a softvéru v krajinách EÚ, ako aj vytvorenie "etických sociálnych médií", ktorých pravidlá budú v súlade s hodnotami a štandardami eurobloku.Zasadnutie tohto prvého zo štyroch občianskych panelov Konferencie o budúcnosti Európy potrvá do nedele.Panel sa skladá z približne 200 náhodne vybratých občanov, ktorých zloženie odráža rozmanitosť EÚ – je v ňom rovnaký počet žien aj mužov a proporčne sú zastúpení ľudia z mestských a vidieckych oblastí. Tretinu členov tvoria mladí ľudia vo veku od 16 až 25 rokov.Každý takýto panel sformuluje odporúčania, o ktorých sa bude následne diskutovať na plenárnych zasadnutiach Konferencie o budúcnosti Európy. Zúčastní sa na nich 20 zástupcov každého panelu, ako aj zástupcovia inštitúcií EÚ národných parlamentov a ďalších zainteresovaných strán.Odporúčania panelov budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu zdôraznila, že eurokomisia sa bude riadiť závermi konferencie.Nasledujúci panel, ktorého témou bude európska demokracia, hodnoty a práva, právny štát a bezpečnosť, sa stretne 24. – 26. septembra. Panel o klimatických zmenách, životnom prostredí a zdraví zasadne 1. – 3. októbra a posledný panel o migrácii a úlohe EÚ vo svete sa stretne 15. – 17. októbra.Každý občiansky panel sa stretne dokopy trikrát, pričom druhé zasadnutia sa uskutočnia online v novembri a tretie sa budú konať v decembri a januári v mestách po celej EÚ, ak to dovolí pandemická situácia.