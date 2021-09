Mnoho firiem z Európy má väzby na nelegálne židovské osady

Jeruzalem 29. septembra (TASR) – Viac ako 670 európskych finančných inštitúcií má väzby na spoločnosti, ktoré pôsobia v nelegálnych židovských osadách na okupovaných územiach v Predjordánsku. Vyplýva to zo správy občianskeho združenia Don't Buy Into Occupation (Nekupujte si okupáciu) združujúcej z 25 organizácií, z ktorej cituje agentúra AFP.



Združenie 25 palestínskych, regionálnych a európskych organizácií v správe vyzvalo uvedené európske inštitúcie, „aby ukončili tok investícií a a financií" do týchto osád, ktorých existencia je v rozpore s medzinárodným právom.



Autori správy podrobne opísali finančné transakcie – vrátane pôžičiek či nákupov akcií aj dlhopisov – v hodnote 218 miliárd eur v období od roku 2018 do mája 2021, ktoré priamo alebo nepriamo súviseli s osadami. Správa v tejto súvislosti spomína okrem iných aj významné európske spoločnosti, ako sú napríklad BNP Paribas a Deutsche Bank.



Mnohé európskych firmy sa do správy dostali preto, že vlastnia akcie firiem, ktorých produkty sa v nelegálnych židovských osadách používajú, napríklad americká spoločnosť Caterpillar Inc. Táto firma totiž dodáva ťažké stroje izraelskej armáde.



Európske finančné inštitúcie majú podľa autorov správy „povinnosť zaručiť, že sa nepodieľajú na porušovaní medzinárodného práva ani na medzinárodných zločinoch".



Organizácia Spojených národov vlani vydala zoznam 112 spoločností, ktoré pôsobia v izraelských osadách vrátane Airbnb, Expedia a TripAdvisor. OSN tak reagovala na žiadosť rady pre ľudské práva o zoznam firiem, ktoré profitujú z podnikania na okupovaných palestínskych územiach.



Tento krok Organizácie Spojených národov v tom čase vyvolal veľké pobúrenie zo strany Izraela, ale aj radosť hnutia BDS (Boycott, Divestment and Sanctions). BDS volá po akademickom, ekonomickom a politickom bojkote Izraela, kým židovský štát neukončí okupáciu palestínskych území, nezrovnoprávni židovských a arabských obyvateľov a nepovolí návrat palestínskych utečencov.