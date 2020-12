Občiansku novinárku odsúdili na 4 roky za správy z Wu-chanu

Šanghaj 28. decembra (TASR) - Čínsku občiansku novinárku Čang Čan odsúdili v pondelok na štyri roky väzenia za spravodajstvo z mesta Wu-chan, považovaného za ohnisko pandémie nového koronavírusu, počas prvotných fáz šírenia nákazy. Oznámil to jej právnik, informovala agentúra AFP.



Verdikt voči 37-ročnej Čang vyniesli po krátkom pojednávaní v Šanghaji, povedal novinárom jeden z obhajcov. Rozsudok prišiel takmer rok po tom, ako sa v zmienenom stredočínskom meste vynorili detaily o "vírusovom zápale pľúc neznámeho pôvodu".



Bývalá právnička bola vo väzbe od mája pre obvinenia z "vyvolávania sporov a podnecovania problémov". Jej živé reportáže a články sa vo februári značne šírili na sociálnych médiách. Pritiahli pozornosť čínskych úradov, ktoré dosiaľ potrestali ôsmich "vírusových" whistleblowerov v rámci úsilia oslabiť kritiku reakcie vlády na epidémiu, píše AFP.



Čang kritizovala prvotné opatrenia vo Wu-chane a vo februárovom článku napísala, že vláda "nedala ľuďom dosť informácií a potom jednoducho uzavrela mesto".



"Je to závažné porušenie ľudských práv," vyhlásila.



Čang trvá na svojej nevine. V júni začala hladovku a po rastúcich obavách o jej zdravie ju nútene kŕmili trubičkou cez nos, uviedli jej právnici. Podľa nich je vyčerpaná aj duševne, no v hladovke chce napriek opakovaným prosbám rodiny a priateľov pokračovať.



Pred súdom sa v pondelok ráno zišla asi desiatka jej podporovateľov a diplomatov, polícia však novinárov a pozorovateľov zatlačila od vstupu do budovy, keď ju privádzali na pojednávanie.



Na jej prípad upozorňovali aj skupiny pre ľudské práva.



Čang je prvou zo skupiny štyroch občianskych žurnalistov, ktorých zadržali za správy z Wu-chanu, uviedla AFP s tým, že jej snahy skontaktovať sa so zvyšnými troma, ktorými sú Čchen Čchiou-š', Fang Pin a Li Ce-chua, neboli úspešné.



Agentúra dodáva, že čínske komunistické orgány už v minulosti postavili disidentov pred súdy v období medzi Vianocami a Novým rokom, aby minimalizovali pozornosť zo strany Západu.