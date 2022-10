Občianstva Ruskej federácie sa vzdal ďalší ruský miliardár

Moskva 11. októbra (TASR) - Ruský miliardár Jurij Miľner oznámil, že spolu so svojou rodinou sa zbavil ruského občianstva. Podľa časopisu Forbes to oznámil formou statusu na platforme Twitter.



Informoval, že on i jeho rodina v lete dokončili proces vzdania sa ruského občianstva. Dodal, že celá jeho rodina odišla z Ruska ešte v roku 2014, keď došlo k anexii ukrajinského Krymu Ruskom.



Podnikateľ Miľner, ktorému v rebríčku najbohatšch Rusov patrí 15. miesto vďaka majetku v hodnote 7,3 miliardy dolárov, je od roku 1999 občanom Izraela, kde žil niekoľko rokov. Momentálne aj s rodinou žije v USA.



Miľner sa stal tretím miliardárom, ktorý sa v posledných mesiacoch vzdal ruského občianstva.



Prvým bol v lete Timur Turlov, zakladateľ spoločnosti Freedom Finance, ktorý po desiatich rokoch života v Kazachstane získal občianstvo tejto stredoázijskej krajiny. Ruského občianstva sa Turlov musel vzdať, pretože Kazachastan neumožňuje dvojité občianstvo. Ako informoval Forbes, z tohto dôvodu Turlov prišiel aj o občianstvo karibského štátu Svätý Krištof a Nevis.



V septembri sa ruského občianstva vzdal aj zakladateľ investorskej spoločnosti Trojka Dialog Ruben Vardanjan, ktorý momentálne žije v neuznanej republike Náhorný Karabach.



Miľner, podobne ako aj niektorí ďalší prominentní obyvatelia Ruska, napríklad Pavel Durov – zakladateľ komunikačnej platformy Telegram a tvorca sociálnej sieti VKontakte –, požiadali časopis Forbes, aby ich neoznačoval za ruských podnikateľov.