Koronavírusovú pandémiu v Nemecku zhodnotí vyšetrovacia komisia

Berlín 10. júla (TASR) — Dolná komora nemeckého parlamentu (Bundestag) schválila vo štvrtok vytvorenie vyšetrovacej komisie zloženej zo 14 poslancov a 14 expertov, ktorá bude nasledujúce dva roky skúmať obdobie koronavírusovej pandémie a vyvodí závery pre budúcnosť. Komisia začne pracovať v septembri a záverečnú správu by mala predložiť do konca júna 2027. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry DPA a AFP.



Zriadenie komisie podporili poslanci bloku kresťanských strán CDU/CSU, sociálni demokrati (SPD), ako aj Zelení a strana Ľavica. Poslanci Alternatívy pre Nemecko (AfD) sa prevažne zdržali hlasovania, niektorí hlasovali proti. CDU/CSU vyšle do komisie päť členov, SPD a AfD po troch, Zelení dvoch a Ľavica jedného.



Podľa poslanca Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Hendrika Hoppenstedta je vytvorenie komisie „správnym spôsobom“, ako sa vyrovnať s pandémiou. Jej úlohou je „hľadieť dopredu a vyvodiť ponaučenia pre budúce pandémie“. Výbor je podľa neho tiež príležitosťou na dialóg a prekonanie rozdielov v spoločnosti.



V návrhu na vytvorenie komisie jeho predkladatelia uviedli, že pandémia „konfrontovala občanov, občiansku spoločnosť, umenie a kultúru, ako aj štát a ekonomiku s výzvami historických rozmerov“ a mala vážne následky. Preto je nevyhnutné vedecky podložené preskúmanie tohto obdobia, pričom výbor má vytvoriť celkový obraz pandémie a vyhodnotiť opatrenia prijaté vládou.



AfD požadovala, aby sa problematikou pandémie zaoberal iba jeden orgán, a to vyšetrovací výbor, návrh na jeho zriadenie však nezískal potrebnú väčšinu. Poslanec AfD Stephan Brandner povedal, že obdobie pandémie je potrebné „dôkladne a nekompromisne“ preskúmať a vyvodiť z neho dôsledky. Dodal, že keby bola v tom čase pri moci AfD, neboli by žiadne rúška, žiadne zákazy cestovania ani žiadne zákazy vychádzania.



Bezprostredne po skončení pandémie sa v Nemecku neuskutočnilo komplexné vyhodnotenie opatrení, ako bolo nosenie rúšok či testovanie. Diskutovalo sa aj o vytvorení občianskej rady, vtedajšia „semaforová“ koalícia SPD, Zelených a liberálov sa však nedokázala dohodnúť na jednotnom postupe.