Obe dávky vakcíny dostalo v Izraeli už vyše päť miliónov ľudí

Jeruzalem 23. apríla (TASR) – Prvý raz za desať mesiacov vo štvrtok v Izraeli neboli hlásené žiadne nové úmrtia na infekčnú chorobu COVID-19. S odvolaním sa na izraelské ministerstvo zdravotníctva o tom v piatok informoval spravodajský portál The Times of Israel.



Izrael súčasne vo štvrtok dosiahol ďalší míľnik v boji s koronavírusom, keď podľa bilancie prekročil hranicu päť miliónov ľudí zaočkovaných obidvoma dávkami vakcíny.



Podľa ministerstva zdravotníctva bolo v krajine podaných päť miliónov 5418 druhých dávok vakcíny, čo predstavuje takmer 54 percent celkovej populácie a viac ako 80 percent ľudí nad 16 rokov.



„Je to obrovský úspech pre systém zdravotníctva a izraelských občanov. Spoločne likvidujeme koronavírus," napísal vo svojom príspevku na sociálnej sieti Twitter izraelský minister zdravotníctva Juli Edelštajn.



Podľa údajov zverejnených v piatok počet obetí covidovej epidémie v Izraeli zostáva nezmenený - 6346. Posledným dátumom, keď neboli hlásené nové úmrtia, bol v Izraeli vlaňajší 29. jún, keď krajina zaznamenávala útlm chorobnosti a počtu nakazených.



Ministerstvo zdravotníctva zároveň uviedlo, že z 35.027 testov vykonaných vo štvrtok bolo 129 s pozitívnym výsledkom. Od začiatku pandémie Izrael zaznamenal 837.870 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom.



Počet aktívnych prípadov klesol na 1897, pričom 160 pacientov bolo podľa informácií zo štvrtka vo vážnom stave, z toho 97 na pľúcnych ventilátoroch.