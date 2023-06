Obeť zneužívania žiada od cirkvi a emeritného pápeža 350.000 eur

Mníchov 7. júna (TASR) - Obeť sexuálneho zneužívania duchovným v Nemecku žiada od arcidiecézy Mníchov a Freising a od dedičov zosnulého pápeža Benedikta XVI. ako odškodné celkovo 350.000 eur. Pre agentúru DPA to uviedol právnik obete Andreas Schulz.



Na pojednávaní na krajinskom súde v Bavorsku žalobca oznámil, že od arcidiecézy ako odškodné žiada 300.000 eur. Ďalších 50.000 eur si nárokuje ako náhradu škody od dedičov emeritného pápeža, ktorý zomrel vlani 31. decembra.



Muž tvrdí, že pred 30 rokmi bol sexuálne zneužívaný na fare v Garchingu an der Alz v Hornom Bavorsku. Páchateľom bol medzičasom odsúdený recidivista, identifikovaný len iniciálou H.



Podľa žaloby by poškodený mal byť odškodnený za "všetku majetkovú a nemajetkovú ujmu", ktorú utrpel v dôsledku zneužití v rokoch 1994-96 a pre ktorú bude traumatizovaný i v budúcnosti. Žalobca totiž následne "hľadal útočisko v drogách a alkohole so všetkými dôsledkami pre svoj profesijný život", uviedol právnik Schulz.



Žalujúci tiež viní emeritného pápeža Benedikta XVI., že ešte ako kardinál Joseph Ratzinger, predseda Kongregácie pre náuku viery, prispel k tomu, že odsúdený kňaz bol v roku 1986 znovu pridelený do danej farnosti.



Ratzinger totiž podpísal list, v ktorom kňazovi povolil sláviť omšu s hroznovou šťavou namiesto vína. Arcibiskupstvo túto žiadosť odôvodnilo tým, že kňaz sa pod vplyvom alkoholu dopustil trestných činov sexuálneho zneužívania detí a šírenia pornografického obsahu.



Z toho má byť jasné, že Ratzinger o prípade vedel a a neurobil nič, aby zabránil kňazovi pokračovať v práci s deťmi. Dlhoročný osobný tajomník emeritného pápeža Georg Gänswein povedal, že podpis nedokazuje, že Ratzinger list v tom čase čítal.



Mníchovská arcidiecéza je pripravená zaplatiť primerané odškodnenie za bolesť a utrpenie ako uznanie nárokov žalobcu a nájsť vhodné riešenie pre náhradu škôd, ktoré mu v dôsledku zneužívania vzniknú v budúcnosti. Neodvolala sa v konaní na premlčanie, čím uvoľnila cestu k súdnemu konaniu.



Pojednávanie by sa malo začať 20. júna pred regionálnym súdom v Traunsteine.