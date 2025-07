Obeťami nedeľnej havárie lietadla sú piloti, zdravotná sestra a lekár

Londýn 16. júla (TASR) - Obeťami nedeľňajšej havárie malého lietadla, ktoré sa krátko po vzlietnutí z medzinárodného letiska Southend neďaleko Londýna zrútilo, sú podľa polície dvaja piloti, zdravotná sestra a lekár. Lietadlo predtým priviezlo do Spojeného kráľovstva pacienta, ktorý mal v krajine podstúpiť liečbu. Následne havarovalo na ceste späť do Holandska. TASR o tom píše na základe správy televízie Sky News.



Podľa médií bola jednou z obetí 31-ročná zdravotná sestra María Fernanda Rojasová Ortizová, nemecká občianka pôvodom z Čile, a ďalšou 46-ročný lekár Matthias Eyl z Nemecka. Obaja piloti boli údajne Holanďania.



Polícia v grófstve Essex v utorok potvrdila, že zaistila telá troch obetí a „pracuje na získaní štvrtého v priebehu najbližších 24 hodín“. Potvrdila tiež, že spolupracuje s Úradom pre vyšetrovanie leteckých nehôd (AAIB) a s koronerom. Polícia zároveň vyzvala ľudí, ktorí boli svedkami nehody alebo majú akékoľvek záznamy, aby ju kontaktovali. „Práca na mieste činu bude pokračovať aj dnes a ďalej počas týždňa,“ uviedol v utorok policajný náčelník Morgan Cronin.



Hovorca letiska Southend v utorok oznámil, že letisko zostane až do odvolania zatvorené.



Lietadlo Beechcraft B200 Super King Air leteckej spoločnosti Zeusch Aviation havarovalo v nedeľu krátko pred 16.00 h miestneho času (17.00 h SELČ). Fotografie kolujúce na sociálnych sieťach ukazovali kúdoly čierneho dymu vychádzajúce z miesta nehody.