Obeťami ozbrojených stretov v Suwajdá sú i členovia bezpečnostných síl

Damask 14. júla (TASR) - Šesť príslušníkov sýrskych bezpečnostných síl zahynulo počas ozbrojených stretov medzi drúzskymi militantmi a sunnitskými beduínskymi kmeňmi, ktoré prepukli v nedeľu meste Suwajdá ležiacom na juhu Sýrie. Tamojšie médiá informovali, že v pondelok došlo k ďalším takýmto stretom, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) v noci na pondelok oznámilo, že násilnosti si vyžiadali 37 obetí. Medzi nimi je 27 príslušníkov drúzskej menšiny vrátane dvoch detí a desať beduínov.



Boje v Suwajdá vypukli po mesiacoch napätia v rovnomennej provincii. Sýrske ministerstvo obrany vo vyhlásení uviedlo, že bezpečnostné sily vyslali svoje jednotky do mesta s cieľom obnoviť poriadok a zaručiť prechod pre civilistov, ktorí chcú z mesta odísť.



V Suwajdá však v pondelok opäť vypukli intenzívne boje. Zdroj z ministerstva obrany pre Reuters povedal, že najmenej šesť členov sýrskych bezpečnostných síl v ich dôsledku zahynulo.



Spúšťačom týchto násilností bola údajne vlna únosov drúzov vrátane jedného drúzskeho obchodníka na hlavnej ceste spájajúcej Damask a Suwajdá.



Časť drúzskej komunity v provincii Suwajdá požaduje autonómiu, zatiaľ čo iní sú otvorení integrácii do novej sýrskej armády. Opakovane tam dochádza k stretom medzi beduínmi a drúzmi.



Povstalecké skupiny sunnitských moslimov v decembri po páde režimu prezidenta Bašára Asada súhlasili so svojím začlenením pod ministerstvo obrany, no úsilie o integráciu ozbrojených frakcií z menších skupín - vrátane drúzov a Kurdov - stagnuje. Na juhu Sýrie tieto snahy skomplikovala izraelská vláda, ktorá tvrdí, že nedovolí, aby sa akékoľvek sýrske armádne jednotky nachádzali južne od Damasku. Provincia Suwajdá a susediace provincie by podľa Izraela mali byť demilitarizovanými zónami.