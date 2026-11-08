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Obeťami útoku v Krakove sú 4 Poliaci, jeden Brit a jedna Rakúšanka
Ikonická mariánska bazilika, v ktorej blízkosti sa útok odohral, zostane pre verejnosť zavretá až do odvolania, uviedol v nedeľu denník Gazeta wyborcza.
Autor TASR
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Varšava 8. novembra (TASR) - Medzi šiestimi obeťami sobotňajšej tragédie v poľskom Krakove sú štyria občania Poľska, jeden občan Spojeného kráľovstva a jedna občianka Rakúska. V nedeľu to na brífingu v Krakove potvrdil vojvoda Malopoľského vojvodstva Krzysztof Klęczar (vysl.: Klenčar). TASR o tom informuje na základe spravodajstva denníka Gazeta wyborcza.
Obeťami z Poľska sú tri ženy vo veku 61, 47 a 53 rokov a približne 50-ročný muž. O život pri útoku prišiel aj 32-ročný občan Spojeného kráľovstva. Štátnu príslušnosť poslednej obete, 51-ročnej občianky Rakúska, oznámil Klęczar na tlačovom brífingu po 15:00 h.
Pitvy obetí útoku v Krakove sa začnú v pondelok ráno a pravdepodobne potrvajú dva dni. Pre agentúru PAP to uviedol prokurátor Národnej prokuratúry Eryk Stasielak.
Okrem šiestich obetí na životoch si sobotňajší útok v Krakove vyžiadal aj 16 zranených, ktorí sú podľa Klęczar naďalej hospitalizovaní. Štrnásť z nich je v stabilizovanom stave. Stav jedného zraneného – zasahujúceho policajta – je vážny. Páchateľ útoku je v kritickom stave.
O ďalšom postupe voči útočníkovi rozhodne prokuratúra v pondelok. Procesné úkony za jeho účasti bude možné vykonať len v prípade, že to dovolí jeho zdravotný stav, uviedol prokurátor Stasielak.
Ako informovala krakovská arcidiecéza, krakovský arcibiskup a kardinál Grzegorz Ryš bude v nedeľu o 16:00 h slúžiť omšu za obete tragédie, zranených a ich blízkych.
Bohoslužba sa napokon nebude konať v Kostole Nanebovzatia Panny Márie na Hlavnom námestí v Krakove, ako bolo pôvodne naplánované, ale v univerzitnom Kostole sv. Anny.
Ikonická mariánska bazilika, v ktorej blízkosti sa útok odohral, zostane pre verejnosť zavretá až do odvolania, uviedol v nedeľu denník Gazeta wyborcza.
K útoku došlo v sobotu 7. novembra približne o 15.00 h na Hlavnom námestí v historickom centre Krakova. Útočník strieľal na ľudí z idúceho auta. Následne pokračoval v jazde. Podľa polície i záberov dostupných na sociálnych sieťach muž v blízkosti križovatky ulíc Dietla a Stradomska vrazil do iného osobného vozidla, vyskočil zo svojho auta a začal z poloautomatickej pušky strieľať na dvoch policajtov, ktorí ho prenasledovali.
Zverejnené zábery zachytávajú oboch policajtov, ako strieľajú na ozbrojeného útočníka oblečeného vo vojenskom odeve vrátane nepriestrelnej vesty. Jednému z policajtov sa podarilo páchateľa vážne postreliť napriek tomu, že sám pri prestrelke utrpel vážne zranenia.
Obeťami z Poľska sú tri ženy vo veku 61, 47 a 53 rokov a približne 50-ročný muž. O život pri útoku prišiel aj 32-ročný občan Spojeného kráľovstva. Štátnu príslušnosť poslednej obete, 51-ročnej občianky Rakúska, oznámil Klęczar na tlačovom brífingu po 15:00 h.
Pitvy obetí útoku v Krakove sa začnú v pondelok ráno a pravdepodobne potrvajú dva dni. Pre agentúru PAP to uviedol prokurátor Národnej prokuratúry Eryk Stasielak.
Okrem šiestich obetí na životoch si sobotňajší útok v Krakove vyžiadal aj 16 zranených, ktorí sú podľa Klęczar naďalej hospitalizovaní. Štrnásť z nich je v stabilizovanom stave. Stav jedného zraneného – zasahujúceho policajta – je vážny. Páchateľ útoku je v kritickom stave.
O ďalšom postupe voči útočníkovi rozhodne prokuratúra v pondelok. Procesné úkony za jeho účasti bude možné vykonať len v prípade, že to dovolí jeho zdravotný stav, uviedol prokurátor Stasielak.
Ako informovala krakovská arcidiecéza, krakovský arcibiskup a kardinál Grzegorz Ryš bude v nedeľu o 16:00 h slúžiť omšu za obete tragédie, zranených a ich blízkych.
Bohoslužba sa napokon nebude konať v Kostole Nanebovzatia Panny Márie na Hlavnom námestí v Krakove, ako bolo pôvodne naplánované, ale v univerzitnom Kostole sv. Anny.
Ikonická mariánska bazilika, v ktorej blízkosti sa útok odohral, zostane pre verejnosť zavretá až do odvolania, uviedol v nedeľu denník Gazeta wyborcza.
K útoku došlo v sobotu 7. novembra približne o 15.00 h na Hlavnom námestí v historickom centre Krakova. Útočník strieľal na ľudí z idúceho auta. Následne pokračoval v jazde. Podľa polície i záberov dostupných na sociálnych sieťach muž v blízkosti križovatky ulíc Dietla a Stradomska vrazil do iného osobného vozidla, vyskočil zo svojho auta a začal z poloautomatickej pušky strieľať na dvoch policajtov, ktorí ho prenasledovali.
Zverejnené zábery zachytávajú oboch policajtov, ako strieľajú na ozbrojeného útočníka oblečeného vo vojenskom odeve vrátane nepriestrelnej vesty. Jednému z policajtov sa podarilo páchateľa vážne postreliť napriek tomu, že sám pri prestrelke utrpel vážne zranenia.