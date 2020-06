Obeťami zneužívania v katolíckej cirkvi Francúzska boli tisícky detí

Paríž 17. júna (TASR) - Najmenej 3000 detí sa od roku 1950 stalo obeťou pohlavného zneužívania v katolíckej cirkvi vo Francúzsku. Oznámil to v stredu Jean-Marc Sauve, predseda komisie, ktorej úlohou je tieto prípady vyšetriť, uviedla agentúra AFP.



Z predbežných výsledkov vyšetrovania vyplýva, že na zneužívaní maloletých sa podieľalo približne 1500 duchovných a iných cirkevných predstaviteľov.



"Som hlboko presvedčený, že obetí je omnoho viac," povedal Sauve novinárom počas videokonferencie. Na linke, ktorá bola zriadená pre obete pohlavného zneužívania, zaznamenali za posledný rok 5300 hovorov, dodal.



Komisia, ktorej členmi sú právnici, lekári, historici, sociológovia i teológovia, svoju činnosť začala vlani v júni na žiadosť francúzskych biskupov po tom, čo došlo k odhaleniu viacerých prípadov pedofílie v katolíckej cirkvi vo Francúzsku i vo svete.



Komisia predĺžila do 31. októbra výzvu pre svedkov týchto činov, aby sa prihlásili. Obnovilo sa aj skúmanie cirkevných archívov, ktoré bolo počas koronavírusovej pandémie dočasne zastavené.



Záverečná správa komisie s odporúčaniami na zamedzenie zneužívaniu neplnoletých osôb by mala byť zverejnená budúci rok.



Pápež František sa zaviazal, že bude bojovať voči trestným činom v radoch cirkvi. Vlani spísal 21 opatrení, ktorými by mala katolícka cirkev zamedziť zneužívaniu detí v jej radoch. Jedno z nich zaväzuje tých, ktorí majú informácie o prípadoch zneužívania detí, aby to nahlásili svojim nadriadeným.