OBETAVÉ: Slonice počas zemetrasenia zomknutím chránili mláďatá

San Diego 15. apríla (TASR) – Slony zo safari parku zoologickej záhrady v americkom meste San Diego sa počas zemetrasenia s magnitúdou 5,2 vo výbehu spoločne zomkli a chránili mláďatá, píše TASR podľa správy agentúry AP.



Zábery natočené v pondelok ráno zachytávajú výbeh s piatimi slonicami. Keď sa kamera začne triasť, zvieratá sa rozpŕchnu. Potom tri najstaršie samice (Ndlula, Umngani, Khosi) z vlastných tiel vytvoria hradbu a snažia sa ochrániť dve sedemročné mláďatá (Zuli a Mkhaya) pred potenciálnymi hrozbami. Slonice zotrvali v skupine chrbtami k sebe, mávali ušami a pozorne sledovali okolie ešte niekoľko minút po tom, ako otrasy ustali.



Zemetrasenie zasiahlo oblasť od San Diega po Los Angeles dlhú približne 200 kilometrov. Nespôsobilo väčšie škody na majetku ani zranenia či obete na životoch. Uvoľnené balvany zablokovali niektoré cesty vo vidieckych oblastiach okresu San Diego.



Slony sú vysoko inteligentné a spoločenské zvieratá schopné vnímať zvuk prostredníctvom svojich nôh. Vnímajú aj infrazvuk (zvuk s frekvenciou od jedného do 19 Herzov), ktorý je pre ľudí nepočuteľný a dokážu ho využívať na komunikáciu na veľké vzdialenosti. Uvádza to štúdia z roku 2010 zverejnená v Handbook of Behavioral Neuroscience.



Správanie slonov sa zopakovalo približne o hodinu neskôr počas následných otrasov. Zvieratá v skupine zotrvali kratšie a opäť sa rozišli, keď usúdili, že nikomu zo skupiny nič nehrozí.