Obete a škody nehlásia: Hizballáh vypálil 20 rakiet na Izrael

Bejrút 22. októbra (TASR) — Libanonské proiránske militantné hnutie Hizballáh v utorok ráno oznámilo, že uskutočnilo raketový útok na dve lokality v Izraeli vrátane predmestí Tel Avivu. Izraelská armáda útok potvrdila s tým, že päť rakiet cielilo na strednú časť krajiny a 15 na jej sever. Niekoľko sa podľa nej podarilo zostreliť, ďalšie dopadli do neobývaných priestranstiev. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Hizballáh vo svojom vyhlásení uviedol, že niekoľko rakiet odpálil na námornú základňu Stella Maris ležiacu severozápadne od Haify. Krátko predtým informoval o vypálení rakiet na základňu Glilot, kde sídli elitná Jednotka 8200. Militanti útočili aj na oblasť Nirit pri Tel Avive.



V severnej aj strednej časti Izraela sa v utorok ráno rozozvučali sirény. Ich spustenie zrejme vyvolalo vypálenie rakiet z Libanonu, uviedol spravodajský portál The Times of Israel (TOI). Bezprostredne odtiaľ nehlásili žiadne obeti či materiálne škody.



Sirény bolo počuť aj v Haife a okolitých oblastiach. Izraelské letectvo následne hlásilo zničenie piatich rakiet odpálených z Libanonu.



Hizballáh útočil "kvalitnými raketami" na izraelskú základňu Glilot na predmestí Tel Avivu aj v pondelok. Podľa hnutia bol útok "odpoveďou na izraelskú agresiu". Izraelská armáda informovala, že militanti v priebehu pondelka vypálili z Libanonu na územie Izraela približne 170 projektilov.