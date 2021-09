Obete chorôb spôsobených útokmi z 11.9. prevýšili počet priamych obetí

New York 8. septembra (TASR) - Na následky chorôb spojených s teroristickými útokmi v USA z 11. septembra 2001 zrejme zomrelo viac ľudí, ako ich prišlo o život počas samotných útokov. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na utorkovú správu fondu na odškodnenie obetí týchto útokov.



Fond s názvom The September 11 Victim Compensation Fund (VCF) od svojho opätovného otvorenia v roku 2011 zaznamenal viac ako 67.000 žiadostí o odškodnenie. Takmer 3900 z nich bolo podľa fondu poslaných v mene osôb, ktoré údajne zomreli na ochorenie spojené s útokmi. Takmer 50 percent ľudí, ktorí v posledných rokoch takúto žiadosť podali, trpelo rakovinou.



"Znamená to, že počet ľudí, ktorí podľa domnienok po útokoch z 11. septembra 2001 zomreli na následky ochorenia vyvolaného útokmi, prevýšil počet počet ľudí, ktorí zomreli priamo 11. septembra 2001," povedala správkyňa fondu Rupa Bhattacharyyová.



Členovia teroristickej siete al-Káida pred 20 rokmi uniesli štyri civilné lietadlá, pričom dvoma narazili do budov Svetového obchodného centra v New Yorku a jedno naviedli na sídlo ministerstva obrany (Pentagón) pri Washingtone.



Štvrté lietadlo ako jediné nezasiahlo plánovaný cieľ a havarovalo pri obci Shanksville v štáte Pensylvánia po tom, čo sa niektorí pasažieri a členovia posádky pokúsili dostať ho späť pod svoju kontrolu. Pri útokoch zahynulo celkovo 2977 ľudí, vyše 25.000 utrpelo zranenia.



Fond VCF na odškodnenie obetí bol založený s cieľom poskytnúť kompenzáciu pozostalým po obetiach útokov z 11. septembra 2001 a ľuďom, ktorí utrpeli fyzickú ujmu v dôsledku týchto útokov alebo pri bezprostrednom odstraňovaní škôd, uvádza fond na svojej oficiálnej webovej stránke.



VCF pôvodne fungoval v rokoch 2001-04 a v roku 2011 bol opätovne otvorený. Celkovo poskytol odškodné vo výške viac ako 8,95 miliardy dolárov pre viac ako 40.000 ľudí, dodáva AFP.