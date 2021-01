Obete dostanú z likvidačného plánu firmy Weinsteina 17 mil. dolárov

Dover 27. januára (TASR) - Bývalá americká spoločnosť filmového producenta Harveyho Weinsteina, odsúdeného za znásilnenie a sexuálne napadnutie, bude musieť svojim obetiam vyplatiť sumu vo výške 17 miliónov dolárov (takmer 14 miliónov eur). Rozhodol o tom súd v americkom štáte Delaware, informovala v utorok agentúra AFP.



Sudkyňa Mary Walrathová v pondelok tamojšieho času odsúhlasila likvidačný plán produkčnej spoločnosti The Weinstein Company, na základe ktorého bude svojim veriteľom musieť vyplatiť sumu vo výške zhruba 35 miliónov dolárov (takmer 29 miliónov eur), píše agentúra AP. Zhruba polovicu tejto sumy si medzi sebou rozdelí 37 žien, ktoré Weinsteina žalovali za sexuálne zneužitie.



Sudkyňa však zamietla námietky viacerých žien a ich právnikov, ktorí argumentovali, že prijatie peňazí im zabráni v tom, aby proti Weinsteinovi v budúcnosti podnikli ďalšie právne kroky.



Osem žien, ktoré Weinsteina obvinili zo sexuálneho zneužitia a odmietli prijať finančnú kompenzáciu, bude môcť do budúcna zdiskreditovaného filmového producenta žalovať, píše AFP.



Filmová spoločnosť vyhlásila bankrot v marci 2018 po tom, čo sa na firmu spustila vlna kritiky pre obvinenia voči jej majiteľovi. Mediálna skupina Spyglass Media Group však neskôr jej aktíva odkúpila za 289 miliónov dolárov (asi 237 miliónov eur).



Weinstein (68) si od februára 2020 odpykáva 23-ročný trest odňatia slobody za znásilnenie a sexuálne napadnutie. Odsúdenie filmového magnáta predstavovalo míľnik pre hnutie MeToo, ktoré inšpirovalo zneužívané ženy k tomu, aby sa postavili proti vplyvným mužom. Zo sexuálnych útokov obvinilo Weinsteina v posledných rokoch zhruba 90 žien, medzi nimi aj hollywoodske hviezdy Angelina Jolieová či Salma Hayeková, pripomína AFP.



Weinstein zároveň v kalifornskom meste Los Angeles čelí šiestim novým obvineniam zo sexuálnych útokov, za ktoré mu hrozí trest do výšky 140 rokov odňatia slobody.