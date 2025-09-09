< sekcia Zahraničie
Obete holokaustu si Trnavský kraj uctil na spomienkových podujatiach
Sereď 9. septembra (TASR) - Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia si v utorok Trnavský samosprávny kraj (TTSK) uctil na spomienkových podujatiach v krajskej synagóge v Trnave a taktiež v Seredi. Predseda TTSK Jozef Viskupič označil za dôležité utváranie súčasnosti i budúcnosti tak, aby sa v nich politika a rétorika nenávisti neudomácnila.
„Dnes si opäť pripomíname, aké tragické dôsledky môže mať to, ak si nenávisť, agresivita a neúcta nájdu cestu aj do politického priestoru a stanú sa nástrojom politiky,“ uviedol. Spomenul šírenie dezinformácií a nenávisti, ktoré podľa jeho slov vedú k rozvratu štátu a ohrozeniu bezpečnosti. „Takýchto prejavov, ktoré majú potenciál oklieštiť slobodu a demokraciu, je dnes v politickom priestore i na sociálnych sieťach priveľa, než aby sme pred nimi mohli zatvárať oči a byť voči nim ľahostajní,“ priblížil.
Podpredseda TTSK József Berényi vzdal úctu všetkým obetiam holokaustu a rasového násilia, ich blízkym a preživším v Seredi. „Úprimne ďakujem všetkým spravodlivým medzi národmi a tiež všetkým, ktorí sa aj v Trnavskom kraji usilujú o to, aby sme nezabúdali na susedov. Ako aj tým, ktorí sa namáhajú, aby sa prejavy neúcty, nenávisti a agresivity v nijakej podobe neopakovali ani v reálnom, ani vo virtuálnom svete,“ skonštatoval.
Slovensko si 9. septembra pripomína Deň obetí holokaustu a rasového násilia a rasovej diskriminácie. Vláda vojnovej SR prijala 9. septembra 1941 Židovský kódex, ktorý ustanovil osobitný právny režim pre občanov židovského pôvodu a vyznania a zásadne obmedzil ich občianske, náboženské, spoločenské a základné ľudské práva na území vtedajšieho Slovenska.
