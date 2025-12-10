< sekcia Zahraničie
Obete nútenej antikoncepcie v Grónsku môžu od Dánska žiadať odškodné
Na získanie odškodnenia musia byť obete schopné preukázať svoje tvrdenie a podať čestné vyhlásenie, že im antikoncepcia bola poskytnutá bez ich vedomia alebo súhlasu.
Autor TASR
Kodaň 10. decembra (TASR) - Dánsko v stredu oznámilo, že ženy postihnuté programom nútenej antikoncepcie v Grónsku budú môcť požadovať odškodnenie vo výške 300.000 dánskych korún (40.162 eur), informovala agentúra AFP.
Od konca 60. rokov 20. storočia do roku 1991 sa dánske úrady snažili znížiť pôrodnosť pôvodného inuitského obyvateľstva Grónska tým, že približne 4500 ženám dali bez ich súhlasu ako antikoncepciu implantovať vnútromaternicové teliesko.
„Táto kampaň v autonómnom území Dánska mala vážne dôsledky pre grónske ženy, ktoré utrpeli fyzickú aj psychickú ujmu, a dodnes ovplyvňuje vnímanie Dánska (v Grónsku),“ uviedla v stredu vo svojom vyhlásení dánska ministerka zdravotníctva Sophie Lohdeová. Dodala, že bolesť, ktorú tieto ženy prežili, sa nedá vymazať, ale odškodnenie je spôsob, ako priznať chybu a ospravedlniť sa.
AFP pripomenula, že koncom septembra do grónskeho hlavného mesta Nuuk odcestovala dánska premiérka Mette Frederiksenová, aby sa osobne oficiálne ospravedlnila obetiam tejto politiky.
Len niekoľko dní pred Frederiksenovou cestou Dánsko oznámilo vytvorenie fondu na odškodnenie postihnutých žien, ako aj ďalších Grónčanov, ktorí utrpeli nejakú formu diskriminácie. Objem financií vo fonde na odškodnenie nebol špecifikovaný.
Na získanie odškodnenia musia byť obete schopné preukázať svoje tvrdenie a podať čestné vyhlásenie, že im antikoncepcia bola poskytnutá bez ich vedomia alebo súhlasu. Očakáva sa, že systém odškodňovania začne fungovať 1. júna 2026.
Od konca 60. rokov 20. storočia do roku 1991 sa dánske úrady snažili znížiť pôrodnosť pôvodného inuitského obyvateľstva Grónska tým, že približne 4500 ženám dali bez ich súhlasu ako antikoncepciu implantovať vnútromaternicové teliesko.
„Táto kampaň v autonómnom území Dánska mala vážne dôsledky pre grónske ženy, ktoré utrpeli fyzickú aj psychickú ujmu, a dodnes ovplyvňuje vnímanie Dánska (v Grónsku),“ uviedla v stredu vo svojom vyhlásení dánska ministerka zdravotníctva Sophie Lohdeová. Dodala, že bolesť, ktorú tieto ženy prežili, sa nedá vymazať, ale odškodnenie je spôsob, ako priznať chybu a ospravedlniť sa.
AFP pripomenula, že koncom septembra do grónskeho hlavného mesta Nuuk odcestovala dánska premiérka Mette Frederiksenová, aby sa osobne oficiálne ospravedlnila obetiam tejto politiky.
Len niekoľko dní pred Frederiksenovou cestou Dánsko oznámilo vytvorenie fondu na odškodnenie postihnutých žien, ako aj ďalších Grónčanov, ktorí utrpeli nejakú formu diskriminácie. Objem financií vo fonde na odškodnenie nebol špecifikovaný.
Na získanie odškodnenia musia byť obete schopné preukázať svoje tvrdenie a podať čestné vyhlásenie, že im antikoncepcia bola poskytnutá bez ich vedomia alebo súhlasu. Očakáva sa, že systém odškodňovania začne fungovať 1. júna 2026.