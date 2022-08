Obete škandálu s krvou v Británii dostanú od vlády 100.000 libier

Londýn 17. augusta (TASR) - Viac ako 4000 obetí škandálu s infikovanou krvou dostane po troch desaťročiach od britskej vlády odškodné 100.000 libier. Vyplatia ich tým, ktorí po podaní infikovaného krvného preparátu trpia vážnymi zdravotnými následkami. TASR správu prevzala zo stanice BBC.



Kauza s infikovanou krvou sa začala v polovici 70. rokov, keď do Británie prišiel nový liek zo Spojených štátov s názvom Factor VIII alebo Factor IX. Mnohí pacienti s hemofíliou či inými chorobami krvi však po podaní tohto preparátu vážne ochoreli.



Nový liek sa vyrábal z krvi platených darcov, z ktorých mnohí patrili do vysoko rizikových skupín, ako napríklad väzni. Britskí pacienti tak dostali krvné preparáty infikované žltačkou typu B a C alebo vírusom HIV. Ľudia sa však mohli nakaziť aj prostredníctvom transfúzie krvi počas operácie či pôrodu, pripomína BBC.



V dôsledku ochorení vyvolaných liečbou infikovanými krvnými preparátmi v 70. a 80. rokoch zomrelo v Británii v konečnom dôsledku viac ako 2400 ľudí.



"Obetiam tejto tragickej nespravodlivosti nemôže prežité utrpenie a bolesť nič vynahradiť, podnikáme však kroky na ich zmiernenie," uviedol britský premiér Boris Johnson.



Vláda sľúbila, že peniaze obetiam vyplatí do konca októbra. Dodala, že odškodné bude oslobodené od dane. Zároveň uviedla, že ide len o prvú fázu vyplácania kompenzácie a v budúcnosti môže dostať finančný príspevok viac ľudí.