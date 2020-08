Obete táborov smrti v Holandsku vysúdili od štátnych železníc milióny

Brusel/Amsterdam 5. augusta (TASR) - Vyše 7600 ľudí v Holandsku využilo možnosť a požiadalo Holandskú štátnu železničnú spoločnosť (NS) o finančné odškodné za jej úlohu pri deportácii židov, Rómov a Sintov do koncentračných táborov počas druhej svetovej vojny. Uviedol v stredu spravodajský server DutchNews.nl.



Utorok (4. august) bol posledným dňom, keď bolo možné podať žiadosť špeciálnej komisii vedenej bývalým amsterdamským starostom Jobom Cohenom. Doteraz už boli vyplatené kompenzácia vyše 5000 obetiam koncentračných táborov a ich blízkym rodinným príslušníkom.



DutchNews.nl pripomenul, že nacisti poverili železnice NS, aby v špeciálnych vlakoch odviedli približne 100.000 židov, Rómov a Sintov do tranzitných táborov vo Westerborku, Vughte a Amersfoorte, odkiaľ boli postupne prevezení do táborov smrti na východe vtedajšej Nemeckej ríše.



Spoločnosť NS za to dostala v prepočte okolo 2,5 milióna eur. Túto platbu dnes spoločnosť označuje ako "čierny moment" vo svojej histórii.



Železničná spoločnosť vlani uviedla, že očakáva, že zaplatí najmenej 35 miliónov eur ako odškodné približne 6000 pozostalým alebo najbližším príbuzným. Suma 15.000 eur je určená pre každého z odhadovaných okolo 500 osôb, ktoré prežili koncentračné tábory; 7500 eur je určené pre vdovy a vdovcov a 5000 alebo 7500 eur pre deti obetí táborov smrti.



Kampaň za odškodnenie mal od roku 2018 na starosti 83-ročný Salo Muller, ktorý bol v 70. rokoch 20. storočia fyzioterapeutom vo futbalovom klube Ajax Amsterdam. Keď mal päť rokov, jeho rodičia boli odvedení do koncentračného tábora v Osvienčime, kde boli zavraždení; on sa počas celej vojny musel skrývať.



Muller v rozhovore pre holandskú verejnoprávnu televíziu NOS uviedol, že po úspechu dosiahnutom v Holandsku sa teraz zameria na odškodnenie od nemeckej železničnej spoločnosti Deutsche Bahn.



Spresnil, že v tejto veci už poslal list nemeckej kancelárke Angele Merkelovej, ktorá mu odpovedala, že preskúma jeho žiadosť. Zároveň dodal, že v Holandsku okrem NS za "vinníkov" považuje aj amsterdamskú spoločnosť verejnej dopravy (GVB) a políciu, lebo počas druhej svetovej vojny ústretovo reagovali na snahy nacistov poslať židov do koncentračných táborov.





Spravodajca TASR Jaromír Novak