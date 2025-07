Obete trojnásobnej vraždy v Bavorsku boli mŕtve už niekoľko týždňov

Zwiesel 25. júla (TASR) — Vyšetrovatelia trojnásobnej vraždy v bavorskom meste Zwiesel, ku ktorej sa priznal 37-ročný Slovák Martin L., predpokladajú, že obete zomreli niekoľko týždňov predtým, ako boli nájdené ich telá. V piatok po vykonaní pitiev to oznámili polícia v Straubingu a prokuratúra v Deggendorfe, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA a denník Passauer Neue Presse.



Podľa prvých výsledkov obhliadky tiel bola koncom júna v bytovom dome v Zwieseli najskôr zabitá 26-ročná žena, ktorú 10. júla nahlásili ako nezvestnú. Ďalšie dve obete, 56-ročný muž a jeho 22-ročná partnerka, nahlásená ako nezvestná 21. júla, boli pravdepodobne zabití v polovici júla.



Slováka, ktorý sa k vraždám priznal, zadržali v nedeľu v rakúskom meste Linz, kde ho našli pod vplyvom alkoholu a dezorientovaného v blízkosti železničnej stanice. Pri počiatočnej prehliadke miestností, ktoré neboli zamknuté, sa však telá jeho údajných obetí nenašli, čo polícia zdôvodnila tým, že boli preplnené rôznym odpadom.



Až po nahlásení nezvestnosti 22-ročnej ženy dovtedy neprístupný byt v pondelok večer policajti násilím otvorili a objavili telo 56-ročného muža.



Podľa vyšetrovateľov boli v byte následne nájdené ukryté telá oboch žien. Z jedného tela boli oddelené niektoré časti, ktoré sa našli v kríkoch na okraji Zwieselu pri cyklotrase vedúcej do Frauenau.



Akým spôsobom podozrivý svoje obete zavraždil, nie je zatiaľ známe. Na telách sa však našli rezné rany a stopy po úderoch tupými predmetmi. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že Slovák vraždil sám.



Slováka po zadržaní umiestnili na psychiatrickom oddelení nemocnice v Linzi. Zatiaľ nebolo určené, kedy bude vydaný do Nemecka. Vyšetrovatelia medzitým predbežne zadržali ďalšiu osobu, no podozrenie voči nej sa nepotvrdilo.



Dom, kde došlo k trojnásobnej vražde, miestni obyvatelia označovali za problémový, pretože tam často dochádzalo k hádkam a fyzickým potýčkam súvisiacim s alkoholom, ako aj k narušovaniu verejného poriadku.