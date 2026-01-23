< sekcia Zahraničie
Obete útoku nožom v Antverpách sú už mimo ohrozenia života
K útoku došlo po pokojnej demonštrácii proti násiliu voči Kurdom v Sýrii, na ktorej sa v centre Antverp zúčastnilo 200 až 300 ľudí.
Autor TASR
Brusel 23. januára (TASR) - Dve ťažko zranené obete štvrtkového útoku nožom po prokurdskej demonštrácii v belgickom meste Antverpy už nie sú v život ohrozujúcom stave, uviedla polícia. V súvislosti so zadržanými podozrivými tiež urobila niekoľko domových prehliadok. TASR o tom píše na základe správy agentúry Belga.
K útoku došlo po pokojnej demonštrácii proti násiliu voči Kurdom v Sýrii, na ktorej sa v centre Antverp zúčastnilo 200 až 300 ľudí. Krátko po skončení zhromaždenia sa útok nožmi skončil zranením šiestich ľudí a polícia zadržala štyroch podozrivých.
Vyšetrovatelia okrem domových prehliadok videli aj zábery z bezpečnostných kamier a vypočuli svedkov. Prípad vyšetrujú ako pokus o vraždu a zatiaľ nie je kvalifikovaný ako terorizmus.
Belgicko-kurdská komunita incident rýchlo označila ako teroristický čin proti Kurdom s extrémistickými a džihádistickými motívmi. Úrady preto z bezpečnostných dôvodov v piatok zrušili komunitné podujatie Kurdov.
K útoku došlo po pokojnej demonštrácii proti násiliu voči Kurdom v Sýrii, na ktorej sa v centre Antverp zúčastnilo 200 až 300 ľudí. Krátko po skončení zhromaždenia sa útok nožmi skončil zranením šiestich ľudí a polícia zadržala štyroch podozrivých.
Vyšetrovatelia okrem domových prehliadok videli aj zábery z bezpečnostných kamier a vypočuli svedkov. Prípad vyšetrujú ako pokus o vraždu a zatiaľ nie je kvalifikovaný ako terorizmus.
Belgicko-kurdská komunita incident rýchlo označila ako teroristický čin proti Kurdom s extrémistickými a džihádistickými motívmi. Úrady preto z bezpečnostných dôvodov v piatok zrušili komunitné podujatie Kurdov.