Obete útoku nožom v Antverpách sú už mimo ohrozenia života

Ilustračná snímka. Foto: TASR Radovan Stoklasa

K útoku došlo po pokojnej demonštrácii proti násiliu voči Kurdom v Sýrii, na ktorej sa v centre Antverp zúčastnilo 200 až 300 ľudí.

Autor TASR
Brusel 23. januára (TASR) - Dve ťažko zranené obete štvrtkového útoku nožom po prokurdskej demonštrácii v belgickom meste Antverpy už nie sú v život ohrozujúcom stave, uviedla polícia. V súvislosti so zadržanými podozrivými tiež urobila niekoľko domových prehliadok. TASR o tom píše na základe správy agentúry Belga.

K útoku došlo po pokojnej demonštrácii proti násiliu voči Kurdom v Sýrii, na ktorej sa v centre Antverp zúčastnilo 200 až 300 ľudí. Krátko po skončení zhromaždenia sa útok nožmi skončil zranením šiestich ľudí a polícia zadržala štyroch podozrivých.

Vyšetrovatelia okrem domových prehliadok videli aj zábery z bezpečnostných kamier a vypočuli svedkov. Prípad vyšetrujú ako pokus o vraždu a zatiaľ nie je kvalifikovaný ako terorizmus.

Belgicko-kurdská komunita incident rýchlo označila ako teroristický čin proti Kurdom s extrémistickými a džihádistickými motívmi. Úrady preto z bezpečnostných dôvodov v piatok zrušili komunitné podujatie Kurdov.
