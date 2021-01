Obetí koronavírusu v Južnej Kórei je už vyše 1000

Soul 5. januára (TASR) - Počet mŕtvych v súvislosti s koronavírusom v Južnej Kórei v utorok prekročil 1000. V krajine zároveň rastie počet majiteľov fitnescentier, ktorí otvárajú svoje prevádzky navzdory vládnym nariadeniam, uviedla v utorok agentúra Reuters.



Po masívnom testovaní a vyhľadávaní kontaktov, vďaka ktorým Južná Kórea oslabila niekoľko prechádzajúcich vĺn nákazy aj bez rozsiahleho lockdownu, zavádza teraz vláda čoraz prísnejšie opatrenia na zastavenie zatiaľ najväčšej vlny. Kórejská agentúra pre kontrolu a prevenciu chorôb v utorok nahlásila 28 nových úmrtí a 715 nových prípadov. Celkový počet obetí tak stúpol na 1007 a počet prípadov dosiahol takmer 65.000.



Fitnescentrá sú podľa vládnych nariadení zatvorené už niekoľko týždňov, hoci prevádzky ponúkajúce hodiny baletu či taekwondo môžu za istých podmienok ostať otvorené. Majitelia fitnescentier sa sťažujú na dvojaký meter, a to práve v období po Novom roku, kedy mávajú najviac zákazníkov. Podľa nich je ľahšie dodržať odstup vo fitnescentrách než v reštauráciách, ktoré ostali otvorené.



Približne 300 majiteľov fitnescentier už otvorilo svoje prevádzky alebo tento krok plánuje, a to napriek hrozbe pokuty vo výške 3 miliónov wonov (2244 eur).



Vláda podľa vlastných vyjadrení chce predísť zatvoreniu reštaurácií a iných podnikov, keďže tento krok by viedol k vážnejším hospodárskym škodám.