Obetí zemetrasenia je 16, hrozia silné dažde a nedostatok čistej vody

Port Vila 19. decembra (TASR) - Obyvatelia Vanuatu sa od štvrtka pripravujú na silné dažde a možný cyklón – len dva dni po zemetrasení, ktoré si vyžiadalo už 16 životov. Humanitárne organizácie zároveň varujú pred hrozbou ochorení spôsobených nedostatkom čistej vody v krajine. TASR o tom píše na základe správ agentúr Reuters a AP a denníka The Guardian.



Meteorologický úrad vo Vanuatu oznámil, že sa ku krajine blíži tlaková níž, z ktorej sa na 10 – 60 percent môže vyvinúť cyklón. Meteorológovia očakávajú najbližšie dni silné dažde, ktoré môžu spôsobiť záplavy a ďalšie zosuvy pôdy. Ľudí žijúcich na svahoch a kopcoch preventívne vyzval na evakuáciu.



Prezident Nikenike Vurobaravu na sociálnej sieti Facebook prosil obyvateľov o spolupatričnosť a vzájomnú pomoc. Zároveň potvrdil, že počet obetí utorkového zemetrasenia s magnitúdou 7,3 stúpol na 16, informuje agentúra Reuters.



Veľká časť Vanuatu zostáva bez vody po tom, ako zemetrasenie úplne zničilo dve veľké nádrže zásobujúce hlavné mesto Port Vila. Zosuvy pôdy a následné otrasy zhoršili škody na vodohospodárskej infraštruktúre a zvýšili riziko ochorení, uviedli humanitárne agentúry.



Vedúci miestnej pobočky Detského fondu OSN (UNICEF) Eric Durpaire oznámil, že v krajine zaznamenali nárast brušných ochorení medzi deťmi. Môže za to kontaminácia vody, ktorej dodávku v niektorých častiach krajiny obnovili.



Obyvateľ Vanuatu pre The Guardian povedal, že pred obchodmi ľudia tvoria veľké rady, aby si kúpili vodu. Podľa neho si však nemôžu naraz kúpiť viac než dve až štyri fľaše. Hlavný poskytovateľ verejných služieb v krajine – UNELCO – vyhlásil, že úplné obnovenie dodávok vody môže trvať až dva týždne.



Vo štvrtok do Port Vily dorazili austrálske a novozélandské záchranné tímy a očakáva sa aj pomoc od USA či Francúzska.



Miestne úrady predpokladajú ďalší nárast počtu obetí. Obyvatelia majú ťažkosti získavať informácie o svojich príbuzných vzhľadom na takmer úplný výpadok telekomunikačných služieb. Niektorí poskytovatelia začali postupne obnovovať telefónne služby, no vzhľadom na poškodenie podmorského kábla zatiaľ nemohli obnoviť internetové spojenie.



Zemetrasenie a zosuvy pôdy spôsobili v Port Vile aj značné obmedzenia vo všetkých typoch dopravy, čo ešte viac obmedzuje dodávky pomoci do krajiny, píše agentúra AP.