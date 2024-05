Obeťou na palube lietadla zasiahnutého turbulenciami je 73-ročný Brit

Bangkok 21. mája (TASR) - Obeťou na palube lietadla spoločnosti Singapore Airlines z Londýna do Singapuru, ktoré sa v utorok dostalo do silných turbulencií a núdzovo pristálo v thajskom Bangkoku, je 73-ročný Brit. Viac než 30 pasažierov utrpelo zranenia, uviedla spoločnosť vo vyhlásení, na ktoré sa odvoláva agentúra AP.



Na palube lietadla Boeing 777, ktoré vzlietlo z Londýna v pondelok večer a smerovalo do Singapuru, sa nachádzalo 211 pasažierov a 18 členov posádky. V oblasti búrok v juhovýchodnej Ázii sa však dostalo do silných turbulencií a muselo núdzovo pristáť na medzinárodnom letisku Suvarnabhumi v Bangkoku, uviedla spoločnosť Singapore Airlines na sociálnej sieti Facebook.



Údaje z aplikácie FlightRadar 24 podľa agentúry AP ukazovali, že lietadlo v istom okamihu náhle a prudko kleslo z výšky 11.300 metrov na 9.400 metrov v priebehu približne troch minút. V tejto výške nad Andamanským morom letelo necelých desať minút, než ho odklonili do Bangkoku.



"Zrazu sa lietadlo začalo nakláňať a triasť, takže som sa začal pripravovať na to, čo sa deje, a veľmi náhle došlo k veľmi dramatickému pádu, takže všetci, ktorí sedeli a neboli pripútaní bezpečnostným pásom, boli okamžite vymrštení do stropu," uviedol pre agentúru Reuters 28-ročný študent, ktorý lietadlom cestoval.



Po pristátí prišli na pomoc pasažierom záchranné zložky. Letecká spoločnosť približne o štyri hodiny neskôr informovala, že 18 ľudí je naďalej hospitalizovaných a ďalších 12 ošetrili ambulantne. Zvyšným cestujúcim a posádke poskytnú ošetrenie v prípade potreby. Podľa úradov starší Brit pravdepodobne utrpel infarkt, čo však dosiaľ nebolo potvrdené.



Thajské ministerstvo dopravy oznámilo, že singapurské aerolínie v noci na stredu vyšlú ďalšie lietadlo, ktoré prevezie ľahko zranených a nezranených cestujúcich na singapurské letisko Changi.