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Obeťou streľby na rave párty vo Švajčiarsku je žena z Talianska
Švajčiarska polícia pátra po najmenej jednom strelcovi, ktorý začal strieľať počas rave party v meste Aarau neďaleko Zürichu.
Autor TASR
Rím 30. augusta (TASR) - Žena, ktorá zahynula pri streľbe na rave party vo švajčiarskom meste Aarau, bola Talianka, uviedlo v nedeľu vo vyhlásení ministerstvo zahraničných vecí v Ríme. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Rezort dodal, že na miesto incidentu neďaleko Zürichu vyslal pracovníkov veľvyslanectva, „aby pozorne sledovali priebeh vyšetrovania“.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová vyjadrila sústrasť v súvislosti so smrťou mladej ženy. Streľbu označila za „dramatický incident“ a vyjadrila presvedčenie, že švajčiarske orgány „plne objasnia, čo sa stalo, a nájdu všetkých zodpovedných“.
Švajčiarska polícia pátra po najmenej jednom strelcovi, ktorý začal strieľať počas rave party v meste Aarau neďaleko Zürichu. Pri streľbe utrpelo zranenia aj ďalších päť ľudí vrátane dvoch Talianov, ktorí sa už vrátili domov. Motív činu zostáva nejasný.
Šéf švajčiarskej diplomacie Ignazio Cassis podľa vyhlásenia rezortu telefonoval so svojím talianskym náprotivkom Antoniom Tajanim, aby mu vyjadril sústrasť.
Rezort dodal, že na miesto incidentu neďaleko Zürichu vyslal pracovníkov veľvyslanectva, „aby pozorne sledovali priebeh vyšetrovania“.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová vyjadrila sústrasť v súvislosti so smrťou mladej ženy. Streľbu označila za „dramatický incident“ a vyjadrila presvedčenie, že švajčiarske orgány „plne objasnia, čo sa stalo, a nájdu všetkých zodpovedných“.
Švajčiarska polícia pátra po najmenej jednom strelcovi, ktorý začal strieľať počas rave party v meste Aarau neďaleko Zürichu. Pri streľbe utrpelo zranenia aj ďalších päť ľudí vrátane dvoch Talianov, ktorí sa už vrátili domov. Motív činu zostáva nejasný.
Šéf švajčiarskej diplomacie Ignazio Cassis podľa vyhlásenia rezortu telefonoval so svojím talianskym náprotivkom Antoniom Tajanim, aby mu vyjadril sústrasť.