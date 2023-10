Obeťou teroristických útokov hnutia Hamas v Izraeli je aj český občan

Praha 18. októbra (TASR) - Medzi obeťami teroristického útoku hnutia Hamas je aj český občan. V stredu to potvrdilo české ministerstvo zahraničných vecí, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Môžeme potvrdiť, že medzi obeťami teroristického útoku Hamasu bol aj 22-ročný Čecho-Izraelčan, ktorý bol v Izraeli na návšteve priateľky," povedal serveru Novinky.cz hovorca českej diplomacie Daniel Drake.



"Oran Elfasi sa zasadzoval o mier, chcel tráviť čas so svojou priateľkou a určite nechcel, aby v Izraeli alebo v Gaze zomierali civilisti," napísalo ministerstvo na sociálnej sieti X. Jeho smrť je podľa českej diplomacie ďalšou z pripomienok, prečo je potrebné bojovať proti terorizmu.



Podľa serveru Novinky.cz zahynul v kibuci Nirim počas útoku teroristov 7. októbra. Po sérii útokov na Izrael zahynulo asi 1300 ľudí a asi 200 osôb bolo odvlečených ako rukojemníci do pásma Gazy ovládaného Hamasom. Odvtedy Izrael začal bombardovať pásmo Gazy, kde podľa tamojších zdravotníckych úradov zahynulo najmenej 3000 ľudí.



