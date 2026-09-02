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Obeťou útoku na Times Square bola viceprezidentka Bank of America
K útoku došlo v pondelok pred budovou mrakodrapu One Times Square, ktorý je miestom slávnej tradície silvestrovského spúšťania gule Times Square Ball Drop.
Autor TASR
New York 2. septembra (TASR) - Obeťou pondelňajšieho „náhodného a nevyprovokovaného“ útoku nožmi na newyorskom námestí Times Square bola 32-ročná viceprezidentka Bank of America Erin Piacentiová. TASR o tom informuje na základe správ rozhlasovej stanice WABC a časopisu Forbes.
K útoku došlo v pondelok pred budovou mrakodrapu One Times Square, ktorý je miestom slávnej tradície silvestrovského spúšťania gule Times Square Ball Drop. Tridsaťdevätročná Pamela Cisnerosová vytiahla podľa polície z nákupnej tašky dva nože a bodla nimi 68-ročného muža a 32-ročnú ženu, oboch do brucha.
Piacentiová poraneniam podľahla, neidentifikovaného muža medzičasom už prepustili z nemocnice. Útočníčku polícia postrelila a neskôr ju vyhlásila za mŕtvu. Na videu šíriacom sa sociálnymi sieťami vidieť, ako najmenej desať policajtov obkľúčilo ženu zaháňajúcu sa dvoma kuchynskými nožmi.
Komisárka newyorskej polície Jessica Tischová uviedla, že útočníčka mala v minulosti problémy s duševným zdravím a nešlo o jej prvý stret s políciou. Bank of America pre časopis Forbes uviedla, že je „šokovaná a hlboko zarmútená“ smrťou Piacentiovej a označila ju za „spoluhráčku, ktorá jej bude veľmi chýbať“.
Forbes vraždu Piacentiovej prirovnal k zastreleniu generálneho riaditeľa zdravotnej poisťovne UnitedHealthcare Briana Thompsona v roku 2024. Obžalovaný Luigi Mangione sa tento mesiac k jeho vražde priznal.
K útoku došlo v pondelok pred budovou mrakodrapu One Times Square, ktorý je miestom slávnej tradície silvestrovského spúšťania gule Times Square Ball Drop. Tridsaťdevätročná Pamela Cisnerosová vytiahla podľa polície z nákupnej tašky dva nože a bodla nimi 68-ročného muža a 32-ročnú ženu, oboch do brucha.
Piacentiová poraneniam podľahla, neidentifikovaného muža medzičasom už prepustili z nemocnice. Útočníčku polícia postrelila a neskôr ju vyhlásila za mŕtvu. Na videu šíriacom sa sociálnymi sieťami vidieť, ako najmenej desať policajtov obkľúčilo ženu zaháňajúcu sa dvoma kuchynskými nožmi.
Komisárka newyorskej polície Jessica Tischová uviedla, že útočníčka mala v minulosti problémy s duševným zdravím a nešlo o jej prvý stret s políciou. Bank of America pre časopis Forbes uviedla, že je „šokovaná a hlboko zarmútená“ smrťou Piacentiovej a označila ju za „spoluhráčku, ktorá jej bude veľmi chýbať“.
Forbes vraždu Piacentiovej prirovnal k zastreleniu generálneho riaditeľa zdravotnej poisťovne UnitedHealthcare Briana Thompsona v roku 2024. Obžalovaný Luigi Mangione sa tento mesiac k jeho vražde priznal.