Obézni ľudia majú vyššie riziko nákazy novým koronavírusom, tvrdí WHO

Bratislava 10. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia považuje nadhmotnosť či obezitu za rizikový faktor vážneho až kritického priebehu respiračného ochorenia COVID-19, spôsobeného novým koronavírusom. Vo väčšine európskych krajín, vrátane Slovenska, ju má viac ako dve tretiny dospelých. Poukazujú na to odborníci zo Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA).



„Počas epidémie prísna disciplína vo všetkých oblastiach platí dvojnásobne pre ľudí s obezitou či diabezitou,“ upozorňuje viceprezident SOA Peter Minárik. Za nevyhnutné opatrenia pre všetkých ľudí s obezitou a cukrovkou bez ohľadu na vek považuje najvyššiu možnú sociálnu izoláciu, dôsledné a správne nosenie ochranných rúšok, dôkladnú hygienu a dezinfekciu rúk a predmetov. Doplnil, že obézni jedinci a diabetici patria do rizikovej skupiny ohrozenej kriticky vážnym priebehom infekcie COVID-19 aj pred dosiahnutím veku 65 rokov.



Údaje z Veľkej Británie poukazujú na fakt, že viac ako dve tretiny ľudí s kritickým priebehom koronavírusovej infekcie mali nadmernú hmotnosť. „Nedávne skúsenosti z Talianska potvrdzujú, že 99 percent úmrtí bolo u pacientov s pridruženými ochoreniami, ktoré úzko súvisia s obezitou – diabetes mellitus druhého typu, artériová hypertenzia, nádorové ochorenia,“ uviedla SOA.



Zásadným opatrením pre prevenciu ochorenia je podľa odborníkov nefajčiť, výživa by mala byť zdravá a kaloricky primeraná a potraviny by mali byť čerstvé. Konzumovať treba predovšetkým dostatok zeleniny, ovocia, strukovín, celozrnných obilnín, orechov a rastlinných semien. Zo živočíšnych potravín sú vhodné predovšetkým ryby a nízkotučné mliečne výrobky. Podľa odborníkov netreba zabúdať ani na správny pitný režim. Vhodná je najmä voda, ovocné alebo zeleninové šťavy bez dodatočne pridaných cukrov a nesladené bylinné čaje. Nevhodné sú alkoholické nápoje.



„Významnou zložkou udržiavania dobrej fyzickej i mentálnej kondície a podpory imunity je každodenný výdatný pohyb a cvičenie,“ pripomína odborná garantka Centra pohybovej aktivity Slovenskej akadémie vied Barbara Ukropcová. V súčasnosti sú možnosti fyzickej aktivity obmedzené, cvičiť sa však dá aj doma, v záhrade alebo na balkóne.