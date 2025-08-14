< sekcia Zahraničie
Obhajcovia Bolsonara žiadajú oslobodzujúci rozsudok
Bývalému krajne pravicovému prezidentovi hrozí trest až 40 rokov väzenia.
Autor TASR
Brazília 14. augusta (TASR) - Obhajcovia bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonora v stredu pri čítaní záverečnej reči požiadali najvyšší súd o oslobodzujúci rozsudok v procese, v ktorom je obvinený z pokusu o štátny prevrat. Tvrdia, že Bolsonaro je nevinný vo všetkých bodoch obžaloby a že počas procesu, ktorý sa začal v máji, neboli predložené žiadne dôkazy, ktoré by ho usvedčovali. Informovala o tom agentúra AFP.
Bolsonaro sa pred brazílskym najvyšším súdom spolu so siedmimi jeho spolupracovníkmi zodpovedá za vedenie „zločineckej organizácie“, ktorá mala pripraviť puč slúžiaci na jeho udržanie pri moci po prehratých prezidentských voľbách v roku 2022. Podľa prokuratúry sa plán neuskutočnil pre nedostatočnú podporu vojenského velenia.
Bývalému krajne pravicovému prezidentovi hrozí trest až 40 rokov väzenia. On sám tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania, ktoré mu má zabrániť kandidovať v ďalších voľbách. Minulý pondelok bol na príkaz sudcu najvyššieho súdu Alexaandreho de Moraesa umiestnený do domáceho väzenia pre porušenie súdnych obmedzení.
Na Moraesa, ktorý na proces s Bolsonarom dohliada, uvalili nedávno sankcie Spojené štáty, ktoré sudcu obvinili zo svojvoľného schvaľovania predsúdnych väzieb a obmedzovania slobody prejavu.
Brazílsky najvyšší súd si medzitým v stredu za svojho nového predsedu na dvojročné funkčné obdobie zvolil Edsona Fachina. Na post nastúpi koncom septembra. Úradovať bude v období, do ktorého spadajú budúcoročné prezidentské voľby a kľúčové súdne rozhodnutia, medzi ktoré môže patriť aj prípadu proti Bolsonarovi, napísala agentúra Reuters. Za zástupcu Fachina bol vymenovaný Moraes.
