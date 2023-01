Obhajcovia chcú dostať Kailisovú na slobodu alebo do domáceho väzenia

Brusel 19. januára (TASR) - Právni zástupcovia bývalej podpredsedníčky Európskeho parlamentu (EP) Evy Kailisovej požiadali vo štvrtok o jej podmienečné prepustenie. Naznačili tiež možnosť, že by mohla využiť domáce väzenie s použitím elektronického náramku. Informuje o tom spravodajca TASR na základe správ agentúry Belga.



Zadržaná grécka europoslankyňa je obvinená z korupcie v kauze Katargate, konkrétne z prijímania veľkých súm peňazí aby v prospech Kataru ovplyvňovala politické rozhodnutia v EP. Bruselský súd by mal vo štvrtok popoludní rozhodnúť o pokračovaní zadržiavacej väzby pre Kailisovú.



Belgická polícia ju zatkla v Bruseli 9. decembra spolu s jej partnerom a asistentom talianskeho europoslanca Francescom Giorgiom. Polícia zatkla aj bývalého talianskeho europoslanca Piera Antonia Panzeriho a Niccolu Figa-Talamancu z Talianska. Panzeri a Figa-Talamanco sú obvinení zo založenia organizovanej zločineckej skupiny, prania špinavých peňazí a korupcie.



"Pani Kailisová tvrdí, že je nevinná," vyhlásili vo štvrtok jej právnici André Risopoulos a Michalis Dimitrakopoulos. Pred súdom uviedli, že ich klientka nikdy nebola skorumpovaná, neprala špinavé peniaze a ani nebola zapletená do zločineckej organizácie. "Nikdy nespolupracovala s pánom Panzerim. V súdnom spise je určitý počet prvkov, ktoré nám to umožňuje tvrdiť," zdôraznili. Ďalšie zadržiavanie svojej klientky vo väzbe preto považujú za neopodstatnené.



Obhajovia argumentujú aj tým, že je odlúčená od svojho 23-mesačného dieťaťa, pričom doteraz ho mohla vidieť len dvakrát. Poukazujú aj na to, že Kailisová bola niekoľko dní na samotke, v cele jej bola zima, dostala len jednu prikrývku, nesmela sa umyť a nemohla spať, keďže sa v cele stále svietilo.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)