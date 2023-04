Obhajcovia novinára podozrivého v Rusku zo špionáže podali odvolanie

Moskva 3. apríla (TASR) — Advokáti amerického novinára Evana Gershkovicha podali v pondelok odvolaniu proti jeho vzatiu do väzby v kauze podozrenia zo špionáže. S odvolaním sa na súd v Moskve o tom v pondelok informovala agentúra AP. Dodala, že dátum pojednávania v tejto veci nebol ešte stanovený.



Na základe rozhodnutia súdu z 30. marca má byť Gershkovich vo vyšetrovacej väzbe do 29. mája. Umiestnili ho do moskovskej vyšetrovacej väznice Lefortovo, ktorá vznikla ešte za cárskych čias a v Sovietskom zväze bola jedným zo symbolov politických represií.



Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB), nástupca tajnej služby KGB zo sovietskej éry, obvinila Gershkovicha zo snahy získať utajené informácie o ruskej továrni na zbrane. Kremeľ tvrdil, že Gershkovicha prichytili pri čine.



Americký novinár bol zadržaný minulý týždeň v meste Jekaterinburg. Za špionáž mu hrozí až 20 rokov väzenia.



Na Gershkovichovo prepustenie vyzval v piatok americký prezident Joe Biden a v nedeľu aj minister zahraničných vecí Antony Blinken, ktorý v telefonáte so svojím ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom pripomenul aj kauzu ďalšieho v Rusku väzneného občana USA Paula Whelana.