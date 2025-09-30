< sekcia Zahraničie
Obhajoba podozrivého z Kirkovej vraždy sa má oboznámiť s dôkazmi
Muž obvinený z vraždy amerického pravicového politického aktivistu Charlieho Kirka sa v pondelok dostavil pred súd.
Autor TASR
Los Angeles 30. septembra (TASR) - Muž obvinený z vraždy amerického pravicového politického aktivistu Charlieho Kirka sa v pondelok dostavil pred súd, kde jeho právnici požiadali o viac času na preštudovanie množstva dôkazov v tomto prípade. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Dvadsaťdvaročný Tyler Robinson sa na pojednávaní zúčastnil prostredníctvom videohovoru z väznice v americkom štáte Utah, kde je vo väzbe.
Právnička Kathryn Nesterová, ktorú štát minulý týždeň ustanovil za Robinsonovu obhajkyňu, v pondelok súdu oznámila, že potrebuje viac času na preštudovanie dôkazov - vrátane digitálnych - zozbieraných počas vyšetrovania Kirkovej vraždy.
Vzhľadom na to sudca Tony Graf stanovil ďalšie pojednávanie na 30. októbra. Očakáva sa, že Robinson sa na ňom zúčastní osobne.
Ak bude Robinson uznaný za vinného z vraždy s priťažujúcimi okolnosťami, hrozí mu trest smrti.
Vyšetrovatelia tvrdia, že Robinson Kirka zastrelil pre jeho názory. Ako dôkaz predložili textové správy medzi Robinsonom a jeho spolubývajúcim, ktorého vyšetrovatelia opísali ako „biologického muža“, ktorý prechádza zmenou pohlavia.
V jednej zo správ sa spolubývajúci, ktorého meno sa nateraz neuvádza, Robinsona opýtal, prečo Kirka zabil. Robinson mu odpísal, že Kirkova nenávisť bola taká hlboká a nekompromisná, že sa už nedala urovnať vyjednávaním ani diskusiou.
Kirk využil svoje publikum na sociálnych sieťach TikTok, Instagram a YouTube, aby získal podporu pre svoje konzervatívne názory na viaceré témy vrátane ostrej kritiky hnutia za práva transrodových ľudí.
AFP pripomenula, že po vražde prišlo o prácu niekoľko ľudí, ktorí konzervatívcov kritizovali za ich výroky o Kirkovi. Z rovnakého dôvodu bolo pozastavené aj vysielanie nočnej šou komika Jimmyho Kimmela, pretože vyhlásil, že prívrženci prezidenta Donalda Trumpa z hnutia MAGA sa snažia z Kirkovej vraždy vytĺkať politický kapitál.
Dvadsaťdvaročný Tyler Robinson sa na pojednávaní zúčastnil prostredníctvom videohovoru z väznice v americkom štáte Utah, kde je vo väzbe.
Právnička Kathryn Nesterová, ktorú štát minulý týždeň ustanovil za Robinsonovu obhajkyňu, v pondelok súdu oznámila, že potrebuje viac času na preštudovanie dôkazov - vrátane digitálnych - zozbieraných počas vyšetrovania Kirkovej vraždy.
Vzhľadom na to sudca Tony Graf stanovil ďalšie pojednávanie na 30. októbra. Očakáva sa, že Robinson sa na ňom zúčastní osobne.
Ak bude Robinson uznaný za vinného z vraždy s priťažujúcimi okolnosťami, hrozí mu trest smrti.
Vyšetrovatelia tvrdia, že Robinson Kirka zastrelil pre jeho názory. Ako dôkaz predložili textové správy medzi Robinsonom a jeho spolubývajúcim, ktorého vyšetrovatelia opísali ako „biologického muža“, ktorý prechádza zmenou pohlavia.
V jednej zo správ sa spolubývajúci, ktorého meno sa nateraz neuvádza, Robinsona opýtal, prečo Kirka zabil. Robinson mu odpísal, že Kirkova nenávisť bola taká hlboká a nekompromisná, že sa už nedala urovnať vyjednávaním ani diskusiou.
Kirk využil svoje publikum na sociálnych sieťach TikTok, Instagram a YouTube, aby získal podporu pre svoje konzervatívne názory na viaceré témy vrátane ostrej kritiky hnutia za práva transrodových ľudí.
AFP pripomenula, že po vražde prišlo o prácu niekoľko ľudí, ktorí konzervatívcov kritizovali za ich výroky o Kirkovi. Z rovnakého dôvodu bolo pozastavené aj vysielanie nočnej šou komika Jimmyho Kimmela, pretože vyhlásil, že prívrženci prezidenta Donalda Trumpa z hnutia MAGA sa snažia z Kirkovej vraždy vytĺkať politický kapitál.