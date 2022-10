Obhliadka úniku plynu z Nord Streamu posilnila podozrenie zo sabotáže

Štokholm 6. októbra (TASR) - Kontrola dvoch miest úniku zemného plynu z potrubí plynovodu Nord Stream spájajúcom Rusko s Európou posilnila podozrenie, že išlo o sabotáž. Podľa agentúry AFP to vo štvrtok uviedol švédsky prokurátor Mats Ljungqvist.



"Môžeme konštatovať, že na plynovodoch Nord Stream 1 a 2 vo švédskej výlučnej ekonomickej zóne došlo k detonáciám, ktoré viedli k rozsiahlemu poškodeniu plynovodov," vysvetlil Ljungqvist vo svojom vyhlásení.



Dodal, že "vyšetrovanie na mieste činu posilnilo podozrenie zo závažnej sabotáže".



Informoval, že na mieste činu boli zhromaždené dôkazy, ktoré budú predmetom skúmania. Bližšie podrobnosti prokurátor nezverejnil s odvolaním sa na dôvernosť vyšetrovania a citlivosť celej kauzy.



Všetky štyri úniky z potrubí plynovodov, ktoré boli objavené minulý týždeň v pondelok, sa nachádzajú v Baltskom mori pri dánskom ostrove Bornholm. Dva z únikov sa nachádzali vo švédskej výlučnej ekonomickej zóne a ďalšie dva v dánskej.



Švédska prokuratúra v pondelok uviedla, že blokuje oblasť okolo únikov vo švédskej zóne, aby mohla vykonať inšpekciu miesta. Vo štvrtok tento úrad oznámil, že po ukončení inšpekcie boli obmedzenia zrušené.



Na plynovodoch Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori došlo minulý týždeň k štyrom únikom plynu, ktorým predchádzali dva výbuchy. Následne došlo k výraznému úniku metánu do ovzdušia.



Dodávky plynu cez plynovod Nord Stream 1 boli Ruskom zastavené v septembri. Nord Stream 2 nebol vôbec uvedený do prevádzky po tom, ako EÚ uvalila sankcie na Rusko pre rozpútanie vojny proti Ukrajine. Obe potrubia, aj keď boli mimo prevádzky, boli natlakované plynom.