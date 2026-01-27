< sekcia Zahraničie
OBJAV STOROČIA: V Mexiku objavili 1400-ročnú hrobku
Dobre zachovaná hrobka s nástennými maľbami, vlysmi a kalendárnymi nápismi bola nájdená v meste San Pablo Huitzo v štáte Oaxaca na juhu Mexika.
Autor TASR
Oaxaca 27. januára (TASR) - V Mexiku objavili spektakulárnu 1400 rokov starú hrobku patriacu zapotéckej civilizácii. „Ide o najvýznamnejší archeologický objav uplynulého desaťročia v Mexiku,“ vyhlásila mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry DPA.
Národný inštitút antropológie a histórie (INAH) zverejnil ďalšie podrobnosti o hrobke. Vchod do predsiene zdobí sova, ktorá pre Zapotékov symbolizovala noc a smrť. Kamenné sochy a nástenné maľby predstavujú moc. Na stenách pohrebnej komory je znázornený sprievod ľudí namaľovaný v odtieňoch okrovej, bielej, zelenej, červenej a modrej farby.
Mexická ministerka kultúry Claudia Curielová hovorí o „mimoriadnom objave“, pretože hrobka je dobre zachovaná a poskytuje množstvo informácií o kultúre zapotéckej civilizácie. Lokalita podľa jej vyjadrenia ponúka pohľad na „spoločenskú organizáciu, pohrebné rituály a všeobecne na svet, ktorý sa zachoval v architektúre a nástenných maľbách“.
Civilizácia Zapotékov dosiahla svoj vrchol medzi rokmi 300 a 900 v južnej časti Mexika. Jej hlavné mesto Monte Albán, ktoré malo v čase svojho najväčšieho rozkvetu približne 35.000 obyvateľov, v roku 1987 zapísali na zoznam Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
