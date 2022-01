Objavil sa mail o vládnych párty počas locdownu: Prineste si chľast

Londýn 10. januára (TASR) - Britský premiér Boris Johnson a ďalší vysokopostavení predstavitelia jeho úradu na Downing Street sa v pondelok znova stali terčom kritiky verejnosti v súvislosti s údajnými večierkami počas lockdownu koncom roka 2020. Stalo sa to po zverejnení e-mailu z mája minulého roka, v ktorom hlavný sekretár predsedu vlády Martin Reynolds pozýva viac ako stovku kolegov na večierok v čase, keď boli zhromaždenia zakázané. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na britské médiá.



"Po nesmierne náročnom období by bolo príjemné využiť pekné počasie a dať si dnes večer na Downing Street pár drinkov pri dodržaní odstupu," píše sa v kritizovanej pozvánke. Reynolds v nej doplnil, že hostia si majú na oslavu, ktorá sa začne o 18.00 h, priniesť vlastný "chľast".



Britský premiér čelí kritike v súvislosti s viacerými údajnými nepovolenými večierkami na Downing Street. Pobúrenie vyvolala vlani napríklad fotografia zachytávajúca Johnsona, jeho manželku Carrie a ďalších hostí v záhrade sídla predsedu vlády. Podľa decembrového vyjadrenia vicepremiéra Dominica Raaba nešlo o večierok, ale pracovné stretnutie.



Ďalší škandál sa týkal videozáznamu zverejneného stanicou ITV News. Ten zachytáva vysokopostavených zamestnancov Downing Street vtipkovať o vianočnej párty, ktorá sa údajne uskutočnila v čase prísnych proticovidových obmedzení. Záznam bol vraj vyhotovený 22. decembra 2020 – štyri dni po údajnej oslave.



Očakáva sa, že druhá stála tajomníčka úradu vlády Sue Grayová, ktorá bola poverená vyšetrovaním večierkov počas lockdownu na Downing Street v Londýne, zahrnie do vyšetrovania i najnovšie obvinenia. Vládny kabinet predtým porušenie protipandemických pravidiel poprel.