Objavili Bowieho neznámy muzikál týkajúci sa Londýna v 18. storočí
Artefakty muzikálu budú prezentované v novom londýnskom centre venovanom tomuto ikonickému anglickému umelcovi.
Autor TASR
Londýn 9. septembra (TASR) - Britské úrady objavili v archívoch dosiaľ neznámy muzikál od hudobníka Davida Bowieho. Ten na tomto diele podľa správy tlačovej agentúry AFP pracoval krátko pred svojou smrťou v januári 2016. Bowie zomrel na následky rakovinového ochorenia v New Yorku vo veku 69 rokov.
Artefakty muzikálu budú prezentované v novom londýnskom centre venovanom tomuto ikonickému anglickému umelcovi. Victoria and Albert Museum (V&A) sprístupní túto expozíciu v Stratforde vo východnej časti Londýna 13. septembra 2025. Výstava bude prezentovať poznámky z projektu „The Spectator“, ktorý Bowie označil za „muzikál 18. storočia“.
Dielo ukázalo Bowieho fascináciu umením a satirou 18. storočia v Londýne, a podľa poznámok, ktoré sa zachovali, ho k vzniku inšpirovali doboví zločinci vrátane „neslávne známeho“ zlodeja Jacka Shepparda, uvádza stanica BBC News.
Materiály budú vystavené spolu s archiváliami amerického hudobníka a producenta Nila Rodgersa, ktorý spolupracoval s Bowiem na jeho uznávanom albume „Let's Dance“ z roku 1983.
Obaja držitelia ceny Brit Award budú tiež prezentovať veci zo 70. rokov, ktoré poukazujú na to, ako Bowie inšpiroval umelcov, aby sa „postavili za seba a svoju hudbu“.
Centrum má viac ako 90.000 predmetov, ktoré mapujú Bowieho kariéru. Návštevníci múzea si budú môcť prehliadnuť 414 kostýmov a príslušenstva, takmer 150 hudobných nástrojov, rozsiahle poznámky, denníky, texty a nerealizované projekty.
„V našom centre chceme, aby ste sa dostali bližšie k Bowiemu a jeho kreatívnemu procesu ako kedykoľvek predtým,“ povedala hlavná kurátorka zbierky Madeleine Haddonová.
„Pre fanúšikov Bowieho a pre tých, ktorí k nemu prichádzajú po prvýkrát, dúfame, že centrum inšpiruje ďalšiu generáciu kreatívnych ľudí,“ dodala kurátorka.
Bowie zomrel dva dni po vydaní svojho 26. štúdiového albumu „Blackstar“, ktorý vyšiel na jeho 69. narodeniny 8. januára 2016. Bowie, vlastným menom David Robert Jones, zanechal po sebe syna Duncana Jonesa (54) a dcéru Lexi Jonesovú (25), ktorú mal s modelkou somálskeho pôvodu Iman.
