Objavili nový vírus, ktorý sa v Číne asi preniesol zo zvierat na ľudí

Peking/Londýn 10. augusta (TASR) – Vedci začali sledovať nový vírus identifikovaný v Číne, ktorý sa môže pravdepodobne preniesť zo zvierat na človeka. Infikovalo sa ním 35 ľudí v provinciách Šan-tung a Che-nan. Dôkazy o prenose z človeka na človeka sa zatiaľ nenašli. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy denníka The Guardian.



Vírus označený ako Langya (LayV) po prvý raz zistili v zmienených provinciách na severovýchode Číny koncom roka 2018, vedci ho však oficiálne identifikovali len minulý týždeň. Podľa štúdie vedcov z Číny, zo Singapuru a z Austrálie, zverejnenej v odbornom periodiku New England Journal of Medicine (NEJM), ide zrejme o zoonózu, teda ochorenie zvierat prenášané na človeka.



Z testov vyplýva, že "prirodzeným rezervoárom" vírusu Langya môžu byť miestne piskory, hmyzožravce podobné myši. Našli ho však aj u niektorých domácich kôz a psov.



U ľudí tento vírus spôsobil príznaky, ako sú horúčka, únava, kašeľ, strata chuti do jedla a bolesť svalov. Všetci infikovaní mali horúčku.



Úmrtia dosiaľ neboli hlásené. Spoluautor štúdie Wang Lin-fa z lekárskej fakulty v Singapure pre čínske štátne noviny Global Times povedal, že doterajšie prípady LayV "neboli smrteľné ani veľmi vážne" a že "nie je dôvod na paniku".



Stále nie je jasné, či sa tento vírus môže prenášať medzi ľuďmi. Sledovanie kontaktov neodhalilo žiaden takýto prenos LayV, vzorka však bola primalá na vyvodenie záverov, zdôraznili vedci.



Sekvenovaním genómu LayV zistili, že ide o zástupcu rodu henipavírusov, zoonotických RNA vírusov, ku ktorým patria aj vírusy Hendra a Nipah. Hendra, ktorý postihuje kone a ľudí a pochádza z Austrálie, a Nipah, ktorý spôsobuje ohniská ochorenia v juhovýchodnej Ázii, sú spájané s vysokou mierou úmrtnosti, napísal The Guardian.



LayV je najviac príbuzný vírusu Mojiang, ktorý objavili v južnej Číne.