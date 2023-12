Objavili sa videá nevhodného správania izraelských vojakov v Gaze

Jeruzalem 13. decembra (TASR) - Na internete sa v uplynulých dňoch objavili videá, ktoré zachytávajú neprimerané správanie izraelských vojakov v Pásme Gazy, informuje TASR podľa stredajšej správy agentúry AP.



Tieto videozáznamy spôsobujú problémy izraelskej armáde, ktorá čelí kritike zo strany niektorých krajín za svoju taktiku vo vojne s palestínskym militantmi hnutím v Gaze, ako i za rastúci počet civilných obetí.



Videá na internete zverejňujú zrejme sami izraelskí vojaci, pričom izraelská armáda už prisľúbila, že v tejto súvislosti budú prijaté disciplinárne opatrenia. Podľa armády ide o ojedinelé incidenty.



Jedno z videí napríklad zachytáva vojaka, ako premiestňuje moslimský modlitebný koberec do kúpeľne. Objavilo sa však aj video zachytávajúce snahu jedného z vojakov podpáliť zásoby potravín a vody, ktorých je v Gaze nedostatok. AP okrem toho upozorňuje aj na video vojakov, ktorí tancujú v kruhu a pokrikujú rasistické slogany. Na jednom z videí tiež vojaci bezdôvodne ničia v miestnom hračkárstve plastové figúrky.



Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari v nedeľu odsúdil konanie niektorých vojakov zachytené na videách. "Za každú udalosť, ktorá nie je v súlade s hodnotami Izraelských obranných síl, budú prijaté veliteľské a disciplinárne kroky," povedal Hagari.



Videá sa objavili krátko po tom, čo unikli fotografie Palestínčanov zadržaných v Gaze. Boli vyzlečení do spodnej bielizne a v niektorých prípadoch mali tiež pásku cez oči a zviazané ruky. Hagari to vysvetlil tak, že izraelskí vojaci Palestínčanov vyzliekli, aby sa uistili, že na sebe nemajú výbušné vesty.



Podľa kritikov tieto videá odrážajú náladu v Izraeli, ktorý vojnu v Gaze podporuje. Takéto videá podľa AP pritom nie sú nezvyčajné. V posledných rokoch bolo totiž na kamery zachytené nevhodné správanie v zónach konfliktu zo strany vojakov viacerých krajín vrátane Izraela či Spojených štátov.



Hamas pritom taktiež čelí kritike za zverejňovanie videí izraelských rukojemníkov, ktoré boli natočené zjavne pod nátlakom. Militanti okrem toho mali pripevnené kamery na oblečení aj počas svojho krvavého útoku na Izrael zo začiatku októbra.