VEĽKÝ OBJAV: Našli sánku predchodcu človeka spred 1,4 milióna rokov

Paríž 20. februára (TASR) – Vedci objavili na juhu Afriky 1,4 milióna rokov starú sánku dosiaľ neznámeho predka človeka, uvádza nová štúdia. Nález patrí do rodu prezývaného Luskáčik. TASR informuje na základe správy vedeckého časopisu Journal of Human Evolution a servera Live Science.



Sánku objavili v roku 1949 v jaskyni Swartkrans približne 32 kilometrov od mesta Johannesburg a do depozitára bola uložená pod označením SK 15. Skúmal ju medzinárodný tím vedcov z Francúzska, Juhoafrickej republiky (JAR), Nemecka a Číny, výsledky štúdie zverejnilo marcové číslo vedeckého časopisu Journal of Human Evolution.



Kosť bola pôvodne považovaná za pozostatok predka človeka známeho ako človek pracujúci (Homo ergaster). Autorov štúdie však zaujala, pretože vyzerala "príliš zvláštne na (príslušníka rodu) Homo".



Vonkajšia štruktúra SK 15 pripomína Homo ergaster, no v porovnaní so sánkami príslušníkov rodu Homo je extrémne hrubá.



Človek pracujúci (Homo ergaster) bol predok človeka žijúci v Afrike v období 1,9 milióna až 600.000 rokov pred n.l. Medzi vedcami dlhodobo prebieha intenzívna debata o tom, či homo ergaster je alebo nie je samostatným druhom a či nie je iba poddruhom homo erectus (človeka vzpriameného).



Stoličky SK 15 sú navyše pomerne dlhé a obdĺžne, kým stoličky príslušníkov rodu Homo sú výrazne zaoblenejšie, uviedol pre Live Science paleontológ Clément Zanolli z Univerzity v Bordeaux vo Francúzsku.



Vedci skúmali aj vnútornú štruktúru zubov v sánke, presnejšie časť dentínu (zuboviny), ktorý formuje tvar zuba a tvorí väčšinu tkanív koreňa, krčka a korunky zuba. Analýza odhalila, že dentín nezodpovedá žiadnemu príslušníkovi rodu Homo a že fosíliu nezanechal Homo ergaster. Tvary sánky a zubov poukazujú na to, že sánka patrila "luskáčikovi" z rodu Parantrop.



Parantrop (lat. Paranthropus) je rod z čeľade hominidov, ktorý žil pred približne 2,9 až 1,2 miliónmi rokov. Pre charakteristické masívne sánky a veľké stoličky dostal prezývku Luskáčik.



Dosiaľ boli známe tri druhy hominidov z rodu Parantrop – Paranthropus aethiopicus, Paranthropus boisei a Paranthropus robustus. Skúmaná fosília – sánka i zuby – je však v porovnaní s inými druhmi patriacimi do tohto rodu výrazne menšia. Vedci podľa Zanolliho preto predpokladajú, že ide o nový druh, ktorý mohol uprednostňovať mäkšiu stravu. Nový druh bol pomenovaný Paranthropus capensis.



To, či bol Paranthropus capensis vývojovou slepou uličkou alebo nie ukáže podľa Zanolliho až čas, pretože fosílne nálezy raných hominidov sú v celej Afrike vzácne. Môže sa však stať, že niektorý druh parontropa "prežil omnoho dlhšie, než v súčasnosti vieme," dodal Zanolli.