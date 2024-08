TÝŽDEŇ VO VEDE: Objavili vikinské strieborné náramky

Bratislava 23. augusta (TASR) - Vo svete vedy sa počas uplynulého týždňa objavilo viacero zaujímavých správ. V Dánsku objavili vzácny súbor vikinských strieborných náramkov, niektoré druhy netopierov môžu komunikovať prstami vydávajúcimi UV svetlo a Sonda JUICE smerujúca k Jupiteru dokončila riskantný oblet Mesiaca a Zeme. TASR prináša súhrn toho najzaujímavejšieho z oblasti vedy a techniky.



V Dánsku sa našlo sedem starobylých strieborných náramkov, ktoré svedčia o pozoruhodnej šírke pôsobnosti Vikingov, uviedlo v pondelok múzeum Moesgaard.



Jeden z náramkov – pochádzajúci z deviateho storočia – bol inšpirovaný vzormi z dnešného Ruska alebo Ukrajiny, zatiaľ čo ďalšie sú škandinávskeho typu, ktorý neskôr ovplyvnil náramky v Írsku.



Archeologický poklad bol nájdený neďaleko Aarhusu a ukazuje, ako bolo toto druhé najväčšie dánske mesto spojené "s Východom a Západom", povedal historik Kasper Andersen z mestského múzea Moesgaard.



"Ide o rané exempláre, ktoré nám pomáhajú lepšie pochopiť, ako Vikingovia v tejto časti Škandinávie fungovali v globálnom svete od západnej Ázie až po severný Atlantik. Je to prvýkrát, čo sme uskutočnili takýto nález blízko Aarhusu, takže je to nezvyčajné a veľmi zaujímavé," dodal.



Niektoré druhy netopierov majú na tele štetiny vydávajúce ultrafialové žiarenie, ktoré môžu využívať na komunikáciu, uvádza štúdia zverejnená začiatkom augusta.



Tím vedcov z Mexika a USA vedený Fernandom Gual-Suárezom skúmal netopiere v okolí mexického hlavného mesta Mexiko. Výsledky výskumu zverejnil 9. augusta vo vedeckom časopise Mammalian Biology.



Vedci v rámci výskumu odchytili 24 netopierov na dvoch rôznych hniezdiskách v okolí mesta Mexiko, následne ich vyfotografovali v bielom a ultrafialovom (UV) svetle a výsledky porovnali.



Všetkých 24 netopierov druhu Tadarida guánová (Tadarida brasiliensis) z čeľade tadariovité (Molossidae) malo na prvom a piatom prste horných končatín chumáče štetín svetielkujúcich v ultrafialovom spektre svetlom azúrovej farby. Chlpy s rovnakými vlastnosťami, no dlhšie, objavili aj na prstoch dolných končatín a na okraji zadnej lietacej blany (uropatágiua). Tá je pri tadaridách guánových zaujímavá tým, že nie je spojená s chvostom, ako to pri netopieroch často býva, ale chvost je samostatný.



Tadarida guánová je prvým druhom netopiera z čeľade tadaridovité, pri ktorom bola popísaná bioluminiscencia. Jej presný účel zostáva nateraz záhadou, jedným z možných vysvetlení jej existencie môže byť komunikácia príslušníkov rovnakého druhu, dodávajú vedci.



Sonda JUICE úspešne dokončila historicky prvý oblet Mesiaca a Zeme. Vďaka gravitácii oboch telies odborníci trasu sondy upravili a teraz mieri k Venuši, ktorej gravitácia jej tiež pomôže cez viaceré manévre dostať sa až k Jupiteru.



Sonda JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer - Prieskumník ľadových mesiacov Jupitera) preletela vo výške 6840 kilometrov nad juhovýchodnou Áziou a Tichým oceánom. Kamerami na palube nasnímala niekoľko záberov Zeme a ôsmimi z desiatich špeciálnych senzorov na palube zbierala vedecké údaje, uviedla ESA na svojej webovej stránke.



"Gravitačný manéver bol bezchybný, všetko išlo ako po masle a boli sme nadšení, keď sme videli, že JUICE sa vracia späť k Zemi," vyhlásil operačný riaditeľ misie Ignacio Tanco.



Podľa ESA bol manéver "nebezpečný už zo svojej podstaty", no zároveň sonde ušetril 100 až 150 kilogramov paliva, ktoré sonda môže využiť napríklad pri približovaní sa k mesiacu Ganymedes.