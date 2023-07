Robotníci objavili zvyšky synagógy zbúranej na príkaz Hitlera

Mníchov 6. júla (TASR) — Počas rekonštrukčných prác na hrádzi na rieke Isar našli stavební robotníci zvyšky niekdajšej hlavnej synagógy v bavorskej metropole Mníchov, ktorú zbúrali v roku 1938 na príkaz vtedajšieho nacistického vodcu Adolfa Hitlera. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Predsedníčka židovskej náboženskej obce Mníchove a Hornom Bavorsku Charlotte Knoblochová pre stredajšie vydanie denníka Münchner Merkur vyjadrila radosť, že sa zvyšky synagógy "vrátia do komunity a ukážu nám časť našej vlastnej histórie".



Podľa stanice Bayerischer Rundfunk (BR) robotníci okrem iného objavili časti stĺpa a kamennú tabuľku s prikázaniami, ktorá sa nachádzala vo vnútri synagógy nad schránkou so zvitkami Tóry.



Po zbúraní mníchovskej synagógy sa jej sutiny najprv ocitli na pozemku jednej spoločnosti v západnej časti mesta. Po vojne boli použité na rekonštrukciu hrádze Großhesseloher Wehr na rieke Isar.



"To, že sme dnes objavili zvyšky nádhernej budovy, ktorá kedysi formovala panorámu mesta, je šťastím a veľmi ma to dojalo," uviedol pre BR starosta Mníchova Dieter Reiter.