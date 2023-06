Objavilo sa nové video muža obvineného z vraždy Poľky na ostrove Kos

Atény/Varšava 22. júna (TASR) - V prípade Bangladéšana zatknutého pre smrť Poľky Anastazje Rubinskej na gréckom ostrove Kos sa objavilo nové dôležité video. TASR informuje podľa agentúry PAP.



Podľa gréckych médií videozáznam zachytáva obvineného, ako odchádza zo svojho domu s obeťou. Polícia preto má dostatočné dôvody myslieť si, že za ženinu smrť je zodpovedný práve on.



Muža zatkli v stredu po niekoľkých hodinách vypočúvania na súde v prítomnosti právnika. Predtým bol obvinený z únosu a znásilnenia 27-ročnej Rubinskej.



Podozrivý zmenil svoju pôvodnú výpoveď a tvrdí, že nemal sexuálny styk so ženou proti jej vôli. Jej vraždu stále popiera.



Rubinská pochádzala z mesta Vroclav na juhozápade Poľska. Na ostrove Kos pracovala v hoteli a zmizla 12. júna. Jej telo našli 18. júna. Prvé stopy naznačujú, že zomrela na uškrtenie.



Poľské ministerstvo spravodlivosti v stredu ráno oznámilo, že vyslalo dvoch prokurátorov z Vroclavi do Grécka, aby sa zapojili do vyšetrovania.