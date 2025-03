Objednávku na novú stíhačku F-47 pre americké letectvo získal Boeing

Washington 21. marca (TASR) — Firma Boeing dostala objednávku na vývoj a výrobu novej stíhačky šiestej generácie s označením F-47. V prítomnosti ministra obrany Petea Hegsetha to v piatok v Bielom dome oznámil americký prezident Donald Trump, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



Trump povedal, že Boeing získal objednávku v „tvrdej a silnej konkurencii“ niekoľkých výrobcov. Poukázal tiež na to, že označenie F-47 vybrali generáli na jeho počesť, keďže vo svojom druhom funkčnom období je 47. prezidentom Spojených štátov.



Nová stíhačka je vyvíjaná v rámci modernizačného programu Next Generation Air Dominance (NGAD). Nahradiť má stíhačku F-22 Raptor konkurenčnej spoločnosti Lockheed Martin, ktorá sa začala vyvíjať v 80. rokoch a používa sa od roku 2005. F-22, ktorá sa už nevyrába, využíva technológiu stealth a je známa dobrou manévrovateľnosťou. Spolu so stíhačkami F-35 patrí k lietadlám piatej generácie.



Stroj F-47 má byť vhodný aj na spoločné misie s bojovými dronmi. Trump o ňom povedal, že bude „najvyspelejším, najschopnejším a najsmrtiacejším lietadlom, aké kedy bolo postavené“. Jeho prototyp sa tajne testuje už takmer päť rokov, dodal.



Podľa Hegsetha je nová stíhačka odkazom spojencom, že USA nikam neodchádzajú, „a našim nepriateľom, že... po celé generácie budeme schopní demonštrovať svoju silu po celom svete“.



Program NGAD bol pôvodne zastavený v roku 2024 pre obavy z vysokých nákladov. Trump navyše začal po návrate do Bieleho domu drasticky škrtať federálne výdavky. V prípade NGAD však zrejme chce urobiť výnimku, konštatuje AFP. Generálmajor Joseph Kunkel pred niekoľkými dňami na podujatí v štáte Colorado spomenul internú štúdiu, podľa ktorej neexistuje „životaschopnejšia možnosť“ ako program NGAD.



Pre Boeing je objednávka novej stíhačky dobrou správou. V minulom roku spoločnosť zaznamenala v dôsledku štrajkov a problémov s bezpečnosťou svojich lietadiel stratu približne 11,8 miliardy dolárov, predaj sa prepadol o 14 percent.



Boeing sa spolu s firmou Northrop Grumman uchádza aj o kontrakt na lietadlá novej generácie pre americké námorníctvo.